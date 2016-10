Průzkum: Tři z deseti Čechů jsou pro dočasné přijetí uprchlíků

Praha - V Česku ubývá lidí, kteří souhlasí s dočasným přijímáním válečných uprchlíků. V září by s přijetím souhlasilo 30 procent lidí, v květnu jich bylo 34 procent. Proti přijímání migrantů ze zemí, kde zuří válka, se vyslovilo 62 procent Čechů. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR (CVVM). Zářijového šetření se zúčastnila téměř tisícovka respondentů.

Ilustrační fotoFoto: čtk

Třicet procent lidí by s přijetím válečných uprchlíků souhlasilo po dobu, než by se byli schopni vrátit do země svého původu. Tři procenta lidí by uprchlíky přijalo a nechalo je v Česku usadit.

Počet lidí souhlasících s přijetím uprchlíků do května zvolna rostl, nejméně souhlasných odpovědí vyjádřili respondenti v lednovém průzkumu. Loni v září nebyl rozdíl v názorech tak propastný jako nyní, přijímání bylo tehdy nakloněno 44 procent lidí, proti se stavělo 56 procent lidí.

Respondenti jsou více nakloněni k přijímání uprchlíků z Ukrajiny (38 procent) než ze zemí Blízkého východu a severní Afriky (15 procent). Podporu pro přechodné přijetí uprchlíků vyjadřují spíše ženy, lidé s nejvyšším dosaženým vzděláním a s vyšší životní úrovní.

CVVM také srovnávalo názory Čechů s postojem k uprchlíkům v Polsku. Poláci jsou k uprchlíkům ze zemí postižených válkou o něco vstřícnější než Češi, 44 procent by migranty přijalo, proti je 56 procent Poláků.

Průzkum prováděl CVVM od 2. do 16. května. Zúčastnilo se ho 1015 obyvatel České republiky ve věku nad 15 let.