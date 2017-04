Třídím, třídíš, třídíme. Množství odpadu stoupá

Jízda veteránů z Prahy do Zlína a dál do Francie připomene výročí 70 let od první cesty Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky do Afriky. Tento okamžik přiblíží i Národní technické muzeum v Praze, kde lidé budou moci dnes zhlédnout dokument Století Miroslava Zikmunda nebo autentické předměty z první cesty cestovatelů. K vidění tam budou i historická vozidla do roku výroby 1970 a automobily Tatra ze soukromých sbírek.