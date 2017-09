Trik nemocnic může stát připravit o miliardy, spočítal expert

České nemocnice často nakupují léky se slevou. Pojišťovnám ale naúčtují plnou cenu, zbytek peněz si nechají. Deník nyní spočítal, že kvůli nepřiznaným bonusům mohou státu unikat miliardy na daních.

Některé české nemocnice šidí. Nakupují léky i za polovinu ceny, než kterou naúčtují pojišťovnám. Kam „uspořené“ peníze putují, nikdo nehlídá. Deník přitom spočítal, že praktiky nemocnic by mohly zajímat i finanční správu. Státu totiž mohou na daních utíkat miliardy.

PODVODY S BONUSY

Osmdesát milionů korun. Tolik peněz navíc by mohlo přitéct do státního rozpočtu, pokud by nemocnice řádně zdanily bonusy z pěti vybraných biologických léků. Vyplývá to z výpočtu, který ve spolupráci s Deníkem pořídil expert na lékovou politiku ze společnosti Infopharm Josef Suchopár. Výpočet se týká pěti často používaných léčiv na rakovinu a revmatoidní artritidu – Humiry, Mabthery Herceptinu, Avastinu a přípravku Remicade. Vychází z toho, že se špitálům z ceny vrací až třetina původně zaplacené částky.

„Pokud by léky v tomto režimu nakoupily všechny nemocnice a pokud by zpětný bonus skutečně zatajily a nezdanily, státu by vznikla škoda ve výši 79,94 milionu korun,“ řekl Suchopár, který se při výpočtu opíral o spotřebu a ceny zveřejněné Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Ministerstvo financí ani finanční správa se ale prozatím o případné daňové úniky nezajímaly. „Kontrolní činnost v nemocnicích je na zdravotních pojišťovnách a na ministerstvu zdravotnictví jakožto zřizovateli nemocnic,“ napsal Deníku mluvčí resortu financí Jakub Vintrlík.

MINISTERSTVO RADILO, JAK DATA TAJIT

„Ztracené“ miliony doposud nezajímaly ani další úřady. Naopak. Když musely nemoc-nice zveřejnit ceny v registru smluv, ministerstvo zdravotnictví zakročilo. Poradilo špitálům, jak data utajit. „Odvolejte se na obchodní tajemství a ceny v dokumentech začerněte,“ vzkázal jim náměstek pro legislativu Radek Policar.

Žádné nedostatky neobjevily ani pojišťovny. „Informace, které by poukazovaly na rozdíly mezi cenou účtovanou a cenou reálně uhrazenou, jsme doposud ve zveřejněných smlouvách neobjevili,“ přiznal Deníku na jaře tohoto roku mluvčí VZP Oldřich Tichý.

MŮŽE JÍT O PODVOD

O podivné praktiky špitálů už se začalo zajímat Vrchní státní zastupitelství v Praze. Vyšetřovatelé si vyžádali podklady od nemocnic, ministerstva zdravotnictví i pojišťoven. „Právě pro ně píšu vyjádření,“ přiznala šéfka Asociace nemocnic Jaroslava Kunová. Informaci potvrdil i náměstek ministerstva zdravotnictví Roman Prymula.

Podle experta na zdravotní právo Ondřeje Dostála by mohlo jít o podvod. „Pokud nemocnice využije zpětného bonusu, ale opomene o tom informovat pojišťovnu, naplňuje její jednání znaky skutkové podstaty podvodu,“ vysvětluje. Praxe běžná v řadě českých nemocnicích prodražuje i cenu léčení v dalších letech. „Pojišťovna nastavuje cenové stropy. Pokud tyto maximální ceny vykazuje většina nemocnic, berou se jako obvyklé a odvíjí se od nich předpokládané platby pro další rok,“ řekla úřednice ministerstva Lenka Poliaková.

HRAJE SE O MILIARDY

Na skutečnost, že fakultní nemocnice šidí pojišťovny, upozornil už v roce 2013 Nejvyšší kontrolní úřad. Auditoři takovou praxi zjistili ve vinohradské, olomoucké, královéhradecké a Všeobecné fakultní nemocnici. Také v těchto špitálech tvořily „zpětné bonusy“ až polovinu původně vynaložené ceny. Nyní inspektoři prověřují i další nemocnice.

Se zpětnými bonusy se pořizují nejenom léky, ale také zdravotnické prostředky. Podle Miroslava Paláta z České asociace dodavatelů zdravotnických prostředků se v „bonusech“ každoročně protočí miliardy. Jen VZP by podle něj mohla ušetřit za zvlášť účtovaný materiál

kolem 3,5 miliardy korun.