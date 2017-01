Tříkrálová sbírka už posedmnácté pomůže lidem v těžké situaci

Praha - Začátkem nového roku se po celé zemi uskuteční už 17. ročník Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita ČR. Koledníci v kostýmech Kašpara, Melichara a Baltazara budou v ulicích měst od 1. do 15. ledna zpívat, přát lidem šťastný nový rok a vybírat příspěvky do zapečetěných pokladniček. Sbírku doprovodí tříkrálové koncerty či průvody. Při letošní Tříkrálové sbírce se podařilo vybrat dosud nejvyšší částku - bezmála 98 milionů korun. Do akce se stejně jako před rokem zapojí na 50.000 dobrovolníků.

dnes 05:30 SDÍLEJ:

Fotogalerie 7 fotografií Průvod Tří králů prošel 3. ledna centrem Prahy. Průvodu předcházela mše celebrovaná kardinálem Dominikem Dukou v kostele Sv. Tomáše.Foto: DENÍK/Divíšek Martin

"Výtěžek Tříkrálové sbírky 2017 bude tradičně určen na pomoc lidem, kteří si sami pomoci nedokážou, a to kvůli stáří, nemoci, handicapu či sociální situaci," informoval mluvčí charity Jan Oulík. Čtyři pětiny z výtěžku sbírky zůstanou v regionu, kde byly vykoledovány, desetina výnosu pomůže v zahraničí a pět procent jde na celostátní projekty. Zbývajících pět procent pokrývá režii sbírky. Sbírku provází řada doprovodných akcí, například tradiční průvod se třemi králi na velbloudech, který se koná 6. ledna v Praze. Na koních přijedou tři králové v Pardubicích, Poličce či Přelouči, průvody se uskuteční také v Uherském Hradišti nebo Olomouci. Přečtěte si: Když zpívá celé náměstí, cítíte tu krásnou energii Součástí sbírky je Tříkrálový koncert, jehož desátý ročník se uskuteční v neděli 8. ledna v brněnském Městském divadle. V přímém přenosu jej uvede Česká televize. Vystoupí Věra Martinová, Václav Neckář & Bacily, Lenny, Spirituál kvintet, Slza a sbor Boni Pueri, dodal Oulík. Kromě hudby zazní i reportáže připomínající osudy klientů, kterým peníze vybrané ve sbírce v minulosti pomohly nebo dosud pomáhají stát na vlastních nohou a žít důstojný život. Lidé mohou přispět buď přímo do kasiček koledníků, ale také kdykoliv v roce zasláním dárcovské SMS ve formě DMS KOLEDA na číslo 87 777. Finanční dar lze zaslat i na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800, variabilní symbol 777. Čtěte také: Honza Homola vydraží kytaru s podpisy. Výtěžek dá nemocnému

Autor: ČTK