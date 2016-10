Tripartita jednala o tom, jak dostat nezaměstnané na trh práce

Londýn – Do Británie dnes dorazila první skupina dětí z přistěhovaleckého tábora ve francouzském městě Calais. Stejně jako desítky dalších nezletilých migrantů, kteří mají do konce týdne ze severní Francie odjet, mají ve Spojeném království příbuzné. Londýn se rozhodl tyto osamocené děti přijmout pod tlakem dobročinných organizací a francouzských úřadů, které chtějí improvizovaný a hygienicky nevyhovující tábor zvaný džungle do konce roku zrušit.