Tripartita se nedohodla na růstu minimální mzdy. Rozhodne vláda

Tripartita se dnes neshodla na zvýšení minimální mzdy pro příští rok. Souhlasila ale s tím, že by se měl připravit návrh modelu valorizace, podle něhož by nejnižší výdělek pak pravidelně rostl. Po projednání minimální mzdy to sdělil předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula.

Minimální mzda činí 11 tisíc korun. Odboráři požadují přidání o 1500 korun. Podle zaměstnavatelů by to mělo být o 800 korun. Resort práce předloží vládě návrh na zvednutí o 1200 korun na 12 200 korun. Rozhodne kabinet, a to do letošních sněmovních voleb.

V koaliční dohodě a programovém prohlášení se vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) zavázala k tomu, že nejnižší výdělek přiblíží dvěma pětinám průměrné mzdy. Po zvýšení o 1200 korun, což je zvednutí zhruba o 11 procent, by mohl podle ministerstva práce dosahovat 40,5 procenta.

Zaměstnavatelé skokové zvýšení minimální mzdy odmítají. Dlouhodobě žádají jasná pravidla pro zvedání nejnižšího výdělku, aby firmy předem věděly, jaké budou mít náklady. Svaz průmyslu a dopravy už dřív uvedl, že by se minimální mzda měla navázat na vývoj průměrné mzdy, HDP a cen. O vytvoření pravidel usilovala i hospodářská komora. Odboráři už dřív řekli, že by stačilo, pokud by minimální příjem odpovídal 40 procentům průměrné mzdy.

Tripartita se dnes sice na přidávané částce nedohodla, shodla se ale na přípravě modelu valorizace. Vytvořit by ho mělo ministerstvo práce. "Mají se připravit teze možností stanovení případného valorizačního mechanismu," uvedl Středula.

Zaměstnavatelé nyní požadovali, aby vláda "zafixovala minimální mzdu na 40 procentech průměrné mzdy od 1. ledna 2019", řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.