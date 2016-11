Tripartita se shodla na zvýšení nemocenské

Praha - Tripartita se na dnešním jednání shodla na potřebě zvýšení nemocenské při delší pracovní neschopnosti. Existují však tři varianty, jak by se mohla změnit. Během jednání zástupců vlády, odborů a zaměstnavatelů to řekla mluvčí Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Jana Kašparová. Změnu chce podle ní vláda přidat k novele o zdravotním pojištění, která už je ve Sněmovně. Odbory přišly s návrhem vyšší nemocenské, vycházejí z toho, že při průměrné mzdě by dávka neplnila potřebnou funkci.

ilustrační fotoFoto: archiv

V prvních třech dnech nemoci nyní lidé nedostávají nic. Od čtvrtého do 14. dne poskytuje zaměstnavatel náhradu mzdy za pracovní dny. Následně hradí 60 procent takzvaného redukovaného denního vyměřovacího základu stát. Ministerstvo na dnešní jednání tripartity přišlo se dvěma návrhy. Podle prvního by nově stát už od 31. do 60. dne nemoci hradil 66 procent základu, následně by šlo o 72 procent. Ve druhé by byl nárůst výraznější, na 78 procent základu by se však dávka z původních 60 procent posunula až od 61. dne nemoci.

Kašparová dnes na twitteru uvedla, že předseda ČMKOS Josef Středula přišel na jednání ještě se třetí variantou, podle které by šlo o zvýšení o 78 procent už od 31. dne nemoci. Středula potřebu shody na zvýšení nemocenské dříve označoval za nesmírně důležitou, protože při delší nemoci může podle něj člověk rychle spadnout do chudoby.

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj sdělil, že svaz prosazuje ucelené a systémové řešení. Před jednáním uvedl, že svaz je připraven podpořit první variantu ministerstva. "Optimální řešení by však mělo řešit celkovou efektivitu systému. Není možné, aby například zaměstnanec se zlomenou nohou šel předat lékařské potvrzení do své práce," uvedl. Po vládě proto chce zavedení elektronických neschopenek. Podle Rafaje by pomohly ke snížení administrativní zátěže firem a omezily zneužívání nemocenského pojištění.

Dnešní nemocenská činí u osoby s průměrným platem 27.000 korun zhruba 485 korun denně. U první varianty předkládané ministerstvem by si dlouhodobě nemocný člověk polepšil po 30 dnech nemoci o 49 korun a po 60 dnech o 97 korun denně. Ve druhé variantě jde o růst o 146 korun denně. Varianty by stát přišly na 2,3 miliardy, respektive 2,8 miliardy korun.