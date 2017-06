Tropické úterý potrápí Čechy a jih Moravy

V Čechách a na jižní Moravě budou v úterý tropické teploty, podle meteorologů maximální teploty v těchto regionech většinou překročí 31 stupňů Celsia. V Ústeckém a Jihomoravském kraji kvůli přetrvávajícímu suchu navíc dál hrozí nebezpečí požárů a ani přeháňky nebo bouřky, které by se mohly objevit v úterý večer a ve středu, ho nijak výrazně nesníží.

"V úterý do střední Evropy vyvrcholí příliv teplého vzduchu od jihu. V noci na středu bude od severozápadu postupovat přes naše území nevýrazná studená fronta. Za ní se bude přes střední Evropu přesouvat k jihovýchodu oblast vyššího tlaku vzduchu a na našem území bude pokračovat teplé a suché počasí," uvedli meteorologové z Českého hydrometeorologicko ústavu (ČHMÚ) pro agenturu ČTK.

Výstraha před vysokými teplotami platí pro Prahu a nižší polohy Středočeského, Karlovarského, Plzeňského, Jihočeského, Libereckého, Ústeckého a Jihomoravského kraje od úterního poledne do 20:00.

Meteorologové proto varují před přehřátím a dehydratací. Lidé by v poledních a odpoledních hodinách měli omezit tělesnou zátěž a neměli by chodit na přímé slunce. Měli by víc pít, hlavně neslazené nealkoholické nápoje bez kofeinu. Před sluncem by se měli chránit slunečními brýlemi, pokrývkami hlavy a měli by používat opalovací prostředky s vysokým ochranným faktorem.

V souvislosti s přetrvávajícím nebezpečím vzniku požárů by se lidé měli podle meteorologů vyvarovat rozdělávání ohně v přírodě. Také by neměli vypalovat trávu, odhazovat cigaretové nedopalky na zem, používat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně.