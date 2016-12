Trump pozval Zemana na návštěvu Bílého domu

Praha - Příští americký prezident Donald Trump pozval českého prezidenta Miloše Zemana k návštěvě Bílého domu. Řekl mu to v dnešním telefonickém rozhovoru, sdělil mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Návštěva by se mohla uskutečnit v dubnu příštího roku. Zeman zároveň Trumpa pozval na návštěvu České republiky, americký prezident pozvání přijal.

Miloš ZemanFoto: Deník/Šťastný Dimír

"Nastupující prezident USA Donald Trump v rozhovoru ocenil skutečnost, že prezident republiky 'byl jediným evropským prezidentem', který ho veřejně podpořil ještě před listopadovými volbami v USA," uvedl Ovčáček.

Za ideální příležitost pro návštěvu Zemana v USA oba představitelé podle mluvčího označili konec dubna, kdy má Zeman obdržet ocenění významných židovských organizací. Ty loni vyznamenaly i Trumpa, uvedl Ovčáček.

Prezidenti během telefonátu mluvili také o společných stanoviscích k boji proti islámskému terorismu. Tématem hovoru byly i další oblasti politické a ekonomické spolupráce, které podle mluvčího Českou republiku a USA spojují.

Na otázku, zda Zeman telefonoval Trumpovi či naopak, Ovčáček odpověděl, že si volali po vzájemné dohodě.

Zeman ještě před volbou nového amerického prezidenta, který do úřadu nastoupí v lednu, řekl, že pokud by byl americkým občanem, volil by Trumpa. Po jeho vítězství na speciální tiskové konferenci vyjádřil velkou radost a srdečně mu blahopřál. Trumpovi následně zaslal gratulační telegram, ve kterém ho pozval na návštěvu ČR.

Zaorálek: Výborná zpráva

Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek označil pozvání Zemana do Bílého domu za výbornou zprávu. Je to podle něj šance, že po nástupu Trumpovy administrativy budou pokračovat intenzivní a dobré vztahy USA a ČR. Zároveň řekl, že o přesném termínu návštěvy se ještě jedná.

V polovině listopadu Zeman telefonicky mluvil s Ivanou Trumpovou, bývalou manželkou příštího amerického prezidenta, která podle amerického tisku dala najevo přání být velvyslankyní v Česku. Zeman jí poděkoval za odvahu. Lepší velvyslankyni podle něj USA do Prahy vyslat nemohou.

Zeman byl v USA v prezidentské funkci třikrát, dvakrát navštívil Valné shromáždění OSN, jednou vystoupil jako řečník na konferenci AIPAC (Americko-izraelského výboru pro veřejné záležitosti). Do Bílého domu dosud pozván nebyl. Podíval se do něj ale jako premiér, když jej krátce přijal v listopadu 2001 prezident George Bush mladší.

Na nejvyšší úrovni byl jako český prezident přijat v Bílém domě pouze Václav Havel v roce 1998 Billem Clintonem, předtím tam byl ještě jako československý prezident. Druhý český prezident Václav Klaus během deseti let ve funkci pobýval ve Spojených státech opakovaně, nikdy se však nejednalo o oficiální státní návštěvu. V březnu 2005, když v USA představoval svou knihu, se v Bílém domě setkal s prezidentem Georgem Bushem na zhruba půlhodinové schůzce. Bylo to jeho jediné setkání na podobné úrovní s americkým prezidentem. V Bílém domě byl několikrát přijat americkými viceprezidenty.