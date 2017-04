Turecko se odklání od sekularismu a demokracie, míní politici

Čeští politici včetně prezidenta Miloše Zemana míní, že se Turecko pod prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem odklání od sekulárního státu a od demokracie. Reagovali tak na referendum o posílení pravomocí hlavy tureckého státu. Někteří politici soudí, že Evropská unie by měla ukončit přístupové rozhovory s Tureckem.

V tureckém referendu zvítězili zastánci změn ústavy, které posílí pravomoci hlavy státu. Po sečtení téměř sta procent odevzdaných hlasů získali příznivci těchto změn 51,3 procenta. Výsledek přivítal turecký prezident, premiér i šéfové části opozice; dvě opoziční strany ale sčítání zpochybnily a budou žádat přepočítání části hlasů. Volební účast činila 84 procent.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček odkázal na čtvrteční vyjádření českého prezidenta pro TV Barrandov. Zeman podporu referenda pro ústavní změny posilující Erdoganovy pravomoci očekával a není z této změny nadšen. "Domnívám se, že prezident Erdogan výrazně odstupuje od tradice (zakladatele sekulárního tureckého státu Kemala) Atatürka," řekl Zeman ve čtvrtek. Turecko by proto nemělo vstoupit do Evropské unie, ale jak se zdá, stejně tam nebude přijato, podotkl Zeman. Neobává se, že by změny v Turecku mohly mít vliv na jeho členství v Severoatlantické alianci. "NATO je vojenská organizace a vojenská organizace se neřídí politickými, respektive hodnotovými pravidly," soudí prezident.

Obavy z toho, že Erdogan chce podle nových pravomocí zničit dílo zakladatele moderního tureckého státu Atatürka, dnes vyjádřil předseda opoziční KSČM Vojtěch Filip. "To je pro Evropu nebezpečné a neperspektivní," napsal v SMS Filip.

Předseda opoziční ODS Petr Fiala poukázal, vzhledem k těsnému výsledku hlasování, na rozdělení země v otázce posílení prezidentských pravomocí. "Pokud by se výsledek potvrdil, je třeba to vzít na vědomí a hledat nový model vztahu s Tureckem. Jeho cesta směrem k EU je tím prakticky vyloučena," řekl Fiala. Podle europoslance vládního hnutí ANO Pavla Teličky je podstatné už to, že se takové všelidové hlasování vůbec konalo. "Jeho vypsání a nyní i výsledek odklání Turecko od demokracie a užší vazby na Evropskou unii. A to i přesto, že se Erdogan nyní asi částečně umírní," uvedl Telička.

Výsledek referenda podle místopředsedy opoziční TOP 09 Marka Ženíška znamená 'ne' Evropě a liberální demokracii. "Turecko se tak stane autokracií i de iure, de facto již autokracií bylo. EU by měla ukončit přístupové rozhovory s Tureckem," napsal Ženíšek. Prezident Erdogan se podle něho bude chovat jako každý jiný diktátor. "Bude dělat to, co je pro něj výhodné, a EU k němu musí takto přistupovat," dodal.

Ministerstvo zahraničí se s ohledem na absenci konečných výsledků zatím k referendu nevyjádřilo.

Erdogan tvrdí, že reforma, jež turecký politický systém změní z parlamentního na prezidentský, přinese stabilitu a prosperitu. Jeho oponenti se obávají autoritářské vlády jednoho muže.