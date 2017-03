Tusk do funkce předsedy Evropské rady. Podporu Česka má

Česko podpoří Donalda Tuska do funkce předsedy Evropské rady i pro další funkční období. Vláda je podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) s jeho dosavadní prací "v zásadě spokojena". Tuskovo potvrzení ve funkci je velmi pravděpodobné, podle ministerského předsedy je hlavním favoritem volby.

Předseda Evropské rady Donald Tusk.Foto: ČTK/Dospiva Jakub

"Podle informací, které jsou v tuto chvíli k dispozici, má Tusk mezi členskými státy širokou podporu," řekl dnes senátorům Sobotka, když mluvil o pozicích Česka pro čtvrteční evropský summit v Bruselu.

Někdejšímu polskému premiérovi za nyní opoziční Občanskou platformu Tuskovi končí mandát v čele Evropské rady koncem května. Pokud by byl znovu zvolen, Evropské radě by předsedal do konce listopadu 2019.

"Jsme v zásadě spokojeni s prací Donalda Tuska ve funkci předsedy Evropské rady. I při velmi složitých jednáních se Tusk ukázal jako nestranný předseda, jako někdo, kdo je schopen přispět k nalezení kompromisu, kdo členské státy nerozděluje a jemuž jde o dobro unie jako celku," řekl Sobotka.

Tuska odmítá polská vláda strany Právo a spravedlnost, navrhla nahradit ho jiným Polákem, poslancem Evropského parlamentu Jackem Saryuszem-Wolským. Podle Sobotky se nominace uskutečnila z vnitropolitických důvodů.

