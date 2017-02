Týden volna pro tatínky? Jen když pracují

Narodil se nám potomek a chceme volno, co máme dělat? Takové dotazy novopečených otců zaplavily „sociálku" hned zkraje letošního roku. Tatínkové se mylně domnívali, že novinka v podobě týdenní placené dovolené po porodu už platí.

Ilustrační foto.Foto: ČTK/WAVEBREAK

Nebyla to pravda. Sněmovna takzvanou otcovskou schválila až včera. Teď zákon zamíří do Senátu a k podpisu prezidenta. O první placené volno tak nejspíše tatínkové požádají až v lednu 2018. Už teď se ale můžete podívat, jak se bude o dávku žádat (viz grafika).



Otcovské si předně užijí jenom ti tatínkové, kteří pracují (platí nemocenské pojištění). Smůlu tak mají nezaměstnaní muži nebo třeba tatínkové-studenti.



Proti zavedení otcovského volna včera ve sněmovně hlasovali poslanci ODS, TOP 09 a rovněž 27 z 32 přítomných poslanců ANO. Proti je i hospodářská komora. Považují to za další zátěž pro státní kasu i firmy.

