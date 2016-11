Týnští sociální demokraté vyzvali šéfa strany Sobotku k rezignaci

Týn nad Vltavou - Místní organizace ČSSD v Týně nad Vltavou zareagovala radikálně na volební výsledek sociálních demokratů v krajských volbách. Vyzvala šéfa strany Bohuslava Sobotku k vyvození osobní politické zodpovědnosti a okamžité rezignaci na post předsedy ČSSD. Podle předsedy místní organizace Davida Slepičky byla výzva schválena na členské schůzi všemi hlasy.

Premiér Bohuslav Sobotka.Foto: Deník/Martin Divíšek

„Jsme přesvědčeni, že je potřeba okamžité změny a sebereflexe, pokud nám není lhostejné další směřování naší strany. Již několik let sledujeme strmý pád," cituje z výzvy David Slepička. Podle vltavotýnských sociálních demokratů je nutná změna, jinak Andrej Babiš, předseda hnutí ANO 2011, příští rok ovládne zcela parlamentní volby a sestaví „jednobarevnou" vládu. „Pokud tato sebereflexe nepřichází odshora, musí tedy přijít odspodu. Žádáme všechny, kteří jsou na tom s názorem stejně jako my, podpořte nás. Přidejte se k naší výzvě k okamžité rezignaci předsedy Sobotky," obrací se místní organizace ČSSD z Týna nad Vltavou na stranické kolegy. A také je vyzývá, aby už zvažovali pro sjezd sociálních demokratů, který se bude konat příští rok, nová jména do vedení ČSSD, protože v regionech jsou lidé, kteří už dokázali, že dovedou vést kraje, města nebo vesnice.

„V kraji se k nám zatím žádná jiná místní organizace nepřidala, ale již se k nám připojila místní organizace Rýmařov," říká k ohlasu výzvy David Slepička s tím, že podle reakcí, které má, je podobná nálada i jinde v republice. „Jediným vrcholným politikem, který zareagoval, byl Milan Štěch, který nás obvinil, že poškozujeme dobré jméno ČSSD," doplnil k ohlasům na výzvu David Slepička.

Podle předsedy okresního výboru sociální demokracie Petra Podholy má každá místní organizace právo na vyjádření svého stanoviska. „Respektuji demokracii v rámci sociální demokracie," zdůrazňuje Petr Podhola. Dodává, že podle jeho názoru je ale třeba volby a jejich výsledek analyzovat s chladnou hlavou. „Sociální demokracie by se neměla hádat," zdůrazňuje Petr Podhola. Diskuse ohledně výsledku voleb se podle Petra Podholy dá očekávat na okresní konferenci strany na konci listopadu.