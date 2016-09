U Brna rychlík usmrtil člověka, provoz na Slovensko byl zastaven

New York - V New Yorku dnes začala všeobecná rozprava 71. zasedání Valného shromáždění OSN, ve které za Česko vystoupí prezident Miloš Zeman. Se svým projevem, ve kterém se zaměří na boj proti terorismu, vystoupí ve středu. Český prezident ještě před začátkem zasedání v budově OSN prostřednictvím šéfa vatikánské diplomacie kardinála Pietra Parolina pozval papeže Františka do České republiky.