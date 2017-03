U mladých řidičů jsou časté diskotékové dopravní nehody, říká psycholog

/ROZHOVOR, ANKETA/ – Stačí rychle vypít jedno malé dvanáctistupňové pivo a řidič může nadýchat i pětinu promile. To je podle psychologa z Centra dopravního výzkumu Pavla Řezáče hladina, při které začne alkohol na řidiče negativně působit. „Schopnosti mohou být zhoršené i s méně alkoholu v krvi, ale je obtížné vliv prokázat kvůli chybám při měření," vysvětlil dopravní psycholog.

Jak alkohol na řidiče působí?

Pod vlivem alkoholu má člověk reakce na různé situace v provozu pomalejší a někdy i situace nesprávně vyhodnocuje. Třeba špatně odhadne, rychlost svého i ostatních aut. Má i zhoršené především barevné vidění, které se současně zužuje, jde o takzvané tunelové vidění.

Co u nich představuje největší riziko?

Je to tendence k výraznějšímu riskování. Typické je, že řidiči naroste sebevědomí a s tím spojené přeceňování vlastních schopností. Na tuto oblast se často zapomíná. Opilý řidič má mnohdy pocit, že řídí dobře a že situaci zvládá.

Jaký typ lidí jezdí opilý nejčastěji?

Existují dvě takové skupiny. První jsou mladí muži do šestadvaceti let. Setkáváme se u nich s takzvanými diskotékovými nehodami, kdy po nadměrném pití alkoholu vyhodnotí situaci tak, že zvládnou dojet domů. Často také jezdí pro něco – tedy při oslavě doma je například třeba dokoupit cigarety, nebo další pití na benzínce.

A druhá skupina?

Jsou to také muži, ale tentokrát ti, kteří vykazují známky problémového pití, či dokonce závislosti. Udržují si pravidelnou hladinu alkoholu většinu dne. Tím, že jsou na tento stav zvyklí si ani neuvědomují, že jsou stále opilí.

Ubývá nehod zaviněných alkoholem?

Ano, ale přistižení řidiči mají nejčastěji velmi vysokou hladinu alkoholu v krvi, tedy více než 1,5 promile. Potom už snižující se počty těchto nehod nejsou tak lichotivé.

Jak se snažíte situaci zlepšit?

První nástroj je samozřejmě prevence. Existuje řada kampaní, které mají za cíl odradit lidi řídit pod vlivem alkoholu. Důležitá je i represe v podobě bodového systému a pokut. My pracujeme s řidiči, kterým už policisté odebrali řidičský průkaz, máme pro ně rehabilitační program. Chceme, aby si uvědomili důsledky svého chování a změnili ho.

Statistika: opilí řidiči

Nehody v kraji zaviněné opilými řidiči:

2016: 430 nehod

2015: 455 nehod

2014: 479 nehod



Nehody v kraji zaviněné zdrogovanými řidiči:

2016: 32 nehod

2015: 44 nehod

2014: 39 nehod



- v roce 2016 policisté v kraji chytili 1019 řidičů, kteří jeli opilí, letos jich do konce února bylo už 128

- zadrželi i 426 řidičů pod vlivem omamných látek, do konce letošního února jich bylo 83

- nejčastěji to bývá marihuana a pervitin