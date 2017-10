U politiků nedohlížíme na férovost, ale na transparentnost, říká předseda úřadu

„Máme na starost kontrolu předvolební kampaně, ale i to, zda strany hospodaří transparentně,“ představuje činnost svého úřadu Weis.

Kontrolu nad stranami dosud vykonával kontrolní výbor poslanecké sněmovny. Proč musel vzniknout nový úřad?

Asi tou největší motivací byla touha po nezávislé kontrole. Je totiž paradoxní, aby kontrolu politických stran dělali poslanci, kteří jsou členy politických stran. Navíc hodnotili jen formální správnost výročních zpráv, tedy že obsahují všechny údaje, které podle zákona obsahovat musí. My však hodnotíme i správnost uvedených údajů.

Přesto přece nemuselo být nutné zakládat nový úřad. Je tu třeba Nejvyšší kontrolní úřad, který už nyní nakládání s veřejnými penězi hlídá.

To je sice pravda, ale politické strany a hnutí nemají peníze jen od státu, část si shánějí i samostatně. Na vznik nezávislého úřadu tlačily i nevládní organizace, protože transparentnost hospodaření politických stran nebyla na takové úrovni, která by odpovídala stupni demokracie, o kterém říkáme, že tu máme. V důvodové zprávě k zákonu, který náš úřad zřídil, zvažovali autoři mnoho variant. Jako kontrolor v nich figuroval nejen Nejvyšší kontrolní úřad, ale také třeba stále kontrolní úřad poslanecké sněmovny, který mohl získat další pravomoci.

V čem byly nevýhody takového uspořádání?

Základní požadavek byl v tom, aby výrok, zda strany hospodaří a vedou kampaně tak, jak mají, vydával nezávislý orgán. Proto byla vyloučena varianta s kontrolním výborem s poslanci, protože jde zároveň o zákonodárný orgán. Ten by neměl mít vůbec možnost vést v případě porušení zákona správní řízení. Poslanecká sněmovna, potažmo výbor, nemá ani aparát pro opravdovou kontrolu. Kontrolu stran mohla vykonávat také ministerstva. Jenže tam byl problém v tom, že ministr, který je v čele ministerstva, je stále také politik, přestože jeho role v úřadu poněkud oslabil služební zákon. Z tohoto důvodu nebylo vhodné kontrolu svěřit například finančnímu analytickému útvaru z ministerstva financí.

Kdy má váš úřad hlavní pracovní sezonu?

Už nyní kontrolujeme současnou předvolební kampaň. Dohlížíme například na to, zda je veškerá reklama řádně označena podle zákona, jestli mají strany zaregistrované transparentní volební účty a na nich správně označené všechny platby. Devadesát dnů po konci voleb musí strany a hnutí dodat účetnictví ze svých kampaní, které budeme kontrolovat zpětně a hlídat, jestli platby skutečně odpovídaly skutečnosti. Lidé už nyní posílají podněty, třeba že ne všechny materiály v kampani jsou označené tak, jak správně mají být.

Jak kampaň hlídáte?

Máme zaměstnance zaměřené na kontrolu. Jsme ale malý úřad jen o sedmnácti členech. Z toho na kontrolu je vyčleněných pouhých sedm. Monitorujeme venkovní reklamu, ale kromě toho také tu v tištěných médiích. Dohlížíme i na obsah na internetu.

Jak kontrolujete třeba právě internet?

Máme uzavřenou smlouvu s externím dodavatelem monitoringu. Není v technických možnostech našeho úřadu, abychom si vše dělali sami. Musíme pracovat v možnostech, které nám zákon dává. My jsme úřad menší velikosti. Vycházíme z toho, že musíme v minimálním počtu zaměstnanců pokrýt maximální množství agend.

Jsou jednotliví kontroloři zaměřeni na nějaké skupiny stran? Kontroluje někdo třeba jen ty největší, další jen menší a podobně?

Ne, tímto způsobem nejsou rozděleni a nikdo se na nikoho nezaměřuje. Ani já se nesnažím dívat na strany podle jmen, ale spíše jako na čísla. Je to ten nejjednodušší model, kdy mi nikdo nemůže vytýkat, že chci kontrolovat například číslo jednačtyřicet, ale vůbec se nepodívám na číslo pětadvacet.

Kolik práce čeká na vašich šest kontrolorů?

V České republice je zaregistrovaných 210 politických stran a hnutí. Jednatřicet z nich podalo kandidátky do voleb do poslanecké sněmovny. Bohužel zákonodárci zapomněli do zákonů přidat nějakou lhůtu, do kdy by nám krajské úřady, ke kterým strany kandidátky podávaly, o těchto stranách měly dát vědět. Musel jsem proto obepsat všechny hejtmany a hejtmanky s prosbou o informace, které jsou pro nás důležité k zahájení kontroly a dohledu.