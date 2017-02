U přijímaček na druhá kola nesázejte, rozhodnou testy

Nejvýznamnější novinka letošního školního roku – jednotné přijímací zkoušky na střední školy – startuje už za dva měsíce.

Přijímací zkouška. Ilustrační fotoFoto: Václav Pancer

Budou to ale skutečně plošné zkoušky pro všechny uchazeče o maturitní obory? Podle Jiřího Zíky, ředitele organizace Cermat, která testy z českého jazyka a matematiky pro čtyřleté, osmileté a šestileté obory připravuje, to beze zbytku platí jen pro dva termíny prvního kola přijímacích zkoušek. Ředitelé totiž mohou vypisovat další kola, kde už centrální testy povinné nejsou. Zíka dodává, že jednotný test má v případě škol s převisem poptávky rozlišovací účel, ale důležitější je zvýšená motivace k intenzivnější přípravě na ZŠ.

Rozsáhlý průzkum zpravodajů Deníku ukázal, že školy se nechystají masově přijímat žáky v dalších kolech přijímacího řízení. Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) by jim to ani neradila: „Pokud se zjistí, že by úmyslně vypisovaly druhá kola, aby mohly přijmout i děti, které neabsolvovaly testy, resort zakročí."

Ředitelka Střední školy oděvní a služeb Vizovice Eva Solnařová ujišťuje, že se k nim dostane jen ten, kdo uspěje u centrálních testů. „Pro první, druhé i další kola přijímacího řízení máme stejná kritéria. Přes ně nejede vlak. Žáci budou přijati podle výsledků," informovala ředitelka.

Na Střední škole strojírenské a elektrotechnické Brno budou i v dalších kolech vycházet z výsledků jednotné zkoušky a také z bodů za předchozí vzdělávání. A na Integrované střední škole v Chebu, jak uvedl ředitel Tomáš Mašek, si dokonce připravili vlastní přijímací zkoušky pro druhé a třetí kolo přijímaček. „Odhadujeme, že druhé kolo budeme muset vyhlásit přibližně ve dvou třetinách všech maturitních oborů," konstatoval Mašek.

Jeho kolega ze Střední odborné školy a SOU řemesel v Kutné Hoře Antonín Hasík zdůraznil, že v žádném případě nebudou otevírat náruč těm, kdo se budou snažit povinné plošné zkoušky obejít. „Zvýhodníme ty žáky, kteří prvním kolem prošli například na gymnáziu či obchodní akademii a nedostali se tam," řekl Hasík. Dodal, že v celorepublikových přijímacích zkouškách vidí velký smysl: „Řada studentů tak může včas zjistit, že na maturitu zkrátka nemá, a může si vybrat vhodnější zaměření." Naopak za krok zpátky, který neušetří ani peníze, ani čas, považuje jednotné přijímací zkoušky ředitelka soukromého Podještědského gymnázia v Liberci Dagmar Cvrčková. „Stát by neměl školám nařizovat, podle jakých měřítek mají přijímat své studenty," míní.

AŽ DO NAPLNĚNÍ TŘÍD

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou na Mladoboleslavsku se na druhé kolo přijímaček nijak zvlášť nechystá, výsledky prvního kola zohledňovat nebude. „Ředitel školy stanoví vlastní kritéria a spíše než tabulkami se budeme zabývat každým studentem a jeho motivací individuálně," sdělil Miloš Repáň, zástupce ředitele.

Pro SOŠ a SOU Neratovice, která dosud přijímací zkoušky nepořádala, bude dubnové testování prubířským kamenem. „Budeme vyhlašovat nejenom druhé, ale i další kola, a to až do plného obsazení prvních ročníků. S jednotnými přijímacími zkouškami souhlasím, ale pouze u výběrových škol, kde je vyšší poptávka uchazečů," soudí ředitelka Marcela Hrejsová.

Na SŠ zemědělské v Přerově se uchazeči testování nevyhnou. „Zájemci projdou povinnou zkouškou z českého jazyka a matematiky, na jejímž základě se rozhodneme," uvedl ředitel Radovan Rašťák.

Střední školy s maturitními obory, na něž se žáci nehrnou po stovkách, budou mít ztíženou situaci do doby, než se změní pravidla financování regionálního školství. Kateřina Valachová si je vědoma svízelného přechodného období, ale věří, že to školy zvládnou. „Ředitelé deklarují, že i v případě druhého kola chtějí naplnit účel zákona o jednotných přijímacích zkouškách. Ministerstvo a Cermat hledají způsoby, jak zamezit obcházení plošných zkoušek a do budoucna možná připraví speciální úlohy i pro další kola," řekla Deníku ministryně Valachová.

