Učitel neunesl hajlování romského žáka, teď má obavy z jeho rodiny

Rodina školáka chce veřejnou omluvu. Případ řeší policie, na kterou se obrátil pedagog, jenž se bojí vydírání ze strany příbuzných školáka.

Dušan Kučera učí na základní škole v Plánici na Klatovsku už 26 let. Nikdy tam neměl sebemenší problém, teď je ale jeho kariéra učitele ohrožena. Neunesl totiž hajlování romského žáka a ostře na něj vystartoval. Chlapcova rodina se původně spokojila s Kučerovou omluvou i omluvou školy, později ale začali sourozenci dítěte učitele ve škole navštěvovat a záležitost chtěli opakovaně řešit. Kučera, který se jimi cítil ohrožen, nakonec vše oznámil na policii. Romové, kteří chování dítěte bagatelizují, zvažovali stejný krok, ale nakonec se rozhodli na policii neobracet. Informovali ale média. Požadují totiž pro učitele přísný trest.

Deník se s oběma znesvářenými stranami a také s ředitelem plánické školy Janem Bulánkem sešel u jednoho stolu a probral s nimi nejen incident, který se odehrál počátkem dubna na konci hodiny tělesné výchovy, ale i vše, co po něm následovalo.

ŘEKL HEIL HITLER

„Ve chvíli, kdy se běžně zdravíme sokolským Nazdar, vykřikl tento žák Heil Hitler a zdvihl přitom pravou ruku. Já jsem historik, jsem člen Svazu bojovníků za svobodu, a tak se mě to velice dotklo. Odvedl jsem ho stranou, mimo ostatní, a tam jsem ho kvůli očnímu kontaktu chytil za bradu a za tvář. Přiznávám, že jsem na něj křičel, co si to dovoluje, a že nacistický pozdrav je něco, co nelze akceptovat. Pak jsem si ale samozřejmě uvědomil, že jsem udělal chybu, že jsem se ho neměl ani dotknout, a šel vše ohlásit řediteli,“ řekl Deníku Kučera s tím, že se poté školákovi omluvil. Třináctiletý hoch ale tvrdí, že se vše odehrálo trochu jinak. Nacistický pozdrav podle něj říkali i ostatní žáci. „Já chtěl mezi ně zapadnout, tak jsem také řekl Heil Hitler. On mě jako jediného chytil za bradu, vzal mě za dveře a dal mi facku,“ tvrdil chlapec. Kučera ale facku popírá a v jeho prospěch hovoří podle informací Deníku i první výslechy žáků, podle nichž hajloval jen romský mladík.

OTCI OMLUVA STAČILA, SOUROZENCŮM NE

Později se setkali ředitel školy Bulánek, učitel Kučera i chlapcův otec František Žiga. „Panu Žigovi jsme se omluvili oba. Pan učitel i já, a to několikrát. Já mu řekl, že se to nemělo stát a že přijmu opatření,“ uvedl Bulánek s tím, že se tak skutečně již stalo a Kučeru kázeňsky potrestal. Oba pedagogové i otec dítěte Deníku potvrdili, že s tím František Žiga souhlasil, omluvu přijal a že všichni považovali záležitost za skončenou. Pak se do ní ale nečekaně vložili chlapcovi sourozenci, synové Františka Žigy. „Pan učitel nemá co sahat na nezletilého žáka. To, co si dovolil, bylo přehnané,“ vysvětlil Vasil Žiga. „Byl jsem nespokojen s tím, že táta souhlasil s takovým obyčejným řešením, když na jiných školách je za napadení dítěte automaticky výpověď,“ řekl Deníku Roman Žiga a dodal, že po Kučerovi žádal, aby se jeho bratrovi písemně veřejně omluvil. Omluva měla po určitou dobu viset ve škole i na obecní nástěnce v Plánici.

MĚL OBAVY, OBRÁTIL SE RADĚJI NA POLICII

Právě opakované návštěvy chlapcových příbuzných a rozhovory s nimi vyvolaly v Kučerovi obavy z toho, co by ještě mohlo přijít. „Jejich jednání na mě působilo jako výhrůžky. Poradil jsem se proto s právníkem a poté vše oznámil na policii. Ta vše nyní šetří,“ řekl Kučera. To policie Deníku potvrdila, konkrétní ale být zatím nemůže. „Dne 13. dubna letošního roku jsme přijali oznámení o vydírání občana. Padesátiletého muže z Klatovska vydírali příbuzní nezletilého chlapce. V současné době probíhá přípravné trestní řízení a nelze podat bližší informace,“ uvedla Dana Ladmanová z klatovské policie.

Zatímco učitel byl již svým nadřízeným potrestán, hajlující žák na svůj trest ještě čeká. „Proč bych ho trestal? Už ho potrestal pan Kučera,“ řekl Deníku chlapcův otec. Ve škole trest padne, záležet ale bude na závěrech policie. „Prohřešek žáka budeme řešit až na základě výsledků policejního šetření,“ vysvětlil ředitel Bulánek.

Problémy může mít školák i ze strany policie, která prověří nejen chování jeho příbuzných vůči učiteli, ale i školákovo hajlování na konci tělocviku. „Policie šetří i možné protiprávní jednání nezletilé osoby,“ potvrdila bez bližších informací Ladmanová.