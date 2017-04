Učitel nic nespáchal, zato hajlující romský žák má problém. I jeho rodina

Učitel plánické základní školy Dušan Kučera, který neunesl hajlování třináctiletého romského žáka a vystartoval na něj, se nedopustil žádného trestného činu ani přestupku. K tomu závěru došla klatovská policie.

Jak dále v pátek informovala klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová, totéž se ale nedá říci o hajlujícím chlapci ani jeho bratrech, kteří po incidentu opakovaně vyhledali učitele Kučeru. On jejich chování považoval za vyhrožování.

Jak již Deník informoval, k incidentu došlo na základní škole v Plánici. „Ve chvíli, kdy se běžně zdravíme sokolským Nazdar, vykřikl tento žák Heil Hitler a zdvihl přitom pravou ruku. To se mě velice dotklo. Odvedl jsem ho stranou, mimo ostatní, a tam jsem ho kvůli očnímu kontaktu chytil za bradu a za tvář. Přiznávám, že jsem na něj křičel, co si to dovoluje, a že nacistický pozdrav je něco, co nelze akceptovat,“ řekl Deníku Kučera.

Chlapec sice tvrdil, že hajlovaly i ostatní děti a že mu učitel dal facku, podle policie ale lhal. „Došlo k fyzickému kontaktu, ale nedošlo k fyzickému napadení,“ uvedla Ladmanová.

Policie také prověřovala, zda se chlapcovi bratři Vasil a Roman Žigovi nedopustili vůči učiteli vydírání. Ani to se podle Ladmanové neprokázalo, oba muži ve věku 18 a 32 let jsou ale podezřelí ze spáchání přestupku proti občanskému soužití, a tak policie věc odevzdala k projednání místně příslušnému správnímu orgánu. Mužům tak hrozí pokuty.

„Poznatek o protiprávním jednání nezletilého chlapce byl předán příslušnému orgánu sociálně právní ochrany dětí,“ uzavřela Ladmanová. Dítě čeká také trest ve škole, kde s ním čekali na verdikt policie.