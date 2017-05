Učitelé nechtějí kariéru s papíry

Kariérní řád nebyl projednán s učiteli a šustí papírem, říkají jeho odpůrci z iniciativy Pedagogická komora. Je to nesmysl, tvrdí ministerstvo školství.

Zákon, který má motivovat učitele, aby na sobě celý život pracovali, dovedla do finále až současná šéfka resortu Kateřina Valachová (ČSSD). Ta z úřadu odejde v den, kdy tento zákon bude posuzovat Senát. A zatím není jisté, jak vše dopadne. „Lidé, kteří do toho vidí, si uvědomují složitost celého procesu a kladou si otázku, jestli kantorům těch pár tisíc navíc za to bude stát," řekl Deníku Jiří Růžička, senátor za TOP 09 a ředitel Gymnázia Jana Keplera.

Proti předpisu se ozvala též iniciativa, která má za cíl ustavení profesní Pedagogické komory. Ke včerejšku její výzvu senátorům podepsalo 5440 lidí. „Nám se nelíbí, že učitelé neměli možnost vyjádřit se k problematickým bodům novely. Výsledkem je hodně špatný kariérní řád," tvrdí představitel uskupení Radek Sárközi.

ZA KOHO MLUVÍ?

Ministerstvo školství se proti jeho slovům ohrazuje. „Podle našeho zjištění neexistuje žádný zapsaný spolek či obecně prospěšná společnost s názvem Pedagogická komora. Není proto jasné, za koho mluví ti, kdo se jí zaštiťují, ani jaká je jejich legitimita," sdělil Deníku vedoucí kabinetu ministryně školství Petr Pavlík, který se na přípravě kariérního řádu podílel. Zdůrazňuje, že pedagogická veřejnost se na jeho zpracování podílela prostřednictvím Unie školských asociací ČR. „Byl také široce diskutován jak na tematických kulatých stolech, tak v rámci výjezdů ministryně Valachové po krajích ČR. Právě tam byly podrobně vysvětlovány připomínky, které k podobě kariérního řádu autoři výzvy mají," míní Pavlík.

Kromě zahlcení papíry a centralizované podoby školení se Sárközi obává i toho, že na zákon doplatí budoucí absolventi pedagogických fakult, kteří nebudou automaticky překlopeni do druhého kariérního stupně. A naopak nejdéle sloužící učitelé budou muset čekat do roku 2021, než si budou moci zažádat o akreditaci na třetí stupeň.

CHAOTICKÉ ŠKOLSTVÍ

Na facebookové stránce Pedagogické komory se rozvíjí zajímavá diskuse, učitelé se podle senátora Růžičky až teď zalekli, co všechno je čeká. „Myslím, že naše školství se stává pro všechny chaotické, nečitelné a nelogické. Podle navrženého kariérního řádu bude mít uvádějící učitel ze zákona 3000 korun příplatek nebo 1500 a snížený úvazek. Přitom koordinátor školního vzdělávacího programu, který kontroluje jeho plnění, předělává a upravuje dle situace celý plán, schází se s učiteli, usměrňuje jejich práci při tvorbě výstupů a osnov, má 1000 až 2000 korun a žádný snížený úvazek. Nějak přestávám financování školství rozumět a kariérní řád tomu dává úplně na frak," konstatuje kupříkladu Marta Šefčíková, zástupkyně ředitele ZŠ Mezi Školami z Prahy 5.

Ministryně Valachová přesto věří, že její tým připravil kvalitní a potřebný zákon. Navíc se zavázala, že za každý papír, který přistane ředitelům na stole kvůli kariérnímu řádu, jiné dva formuláře zruší. Tento slib ale bude naplňovat až její nástupce.