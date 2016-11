Učitelé: S inkluzí je spojená řada problémů

Berounsko – Od září platí inkluze, podle které mají základní školy přijímat děti se speciálními potřebami. Někteří chlapci a děvčata tak míří ze speciálních škol do škol základních, děje se tak i v našem regionu.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Radka Kočová

Téma inkluze zaznělo na Berounsku i při říjnové návštěvě ministryně školství Kateřiny Valachové. „A to v rámci debat s učiteli, před kterými se neskrývám. Naopak. Vyhledávám je, abych se dozvěděla, co se děje. Kolegové na jednotlivých školách se ptali, jak je to s asistentem pedagoga. Znovu jsem jim shrnula kroky, které ministerstvo školství udělalo," konstatovala v Berouně ministryně školství Kateřina Valachová. Jak zde dále uvedla, ministerstvo vyslalo na území osm set padesát milionů korun na asistenty pedagoga, kteří jsou při začleňování dětí do základních škol důležitým článkem.

A jak vypadá inkluze v praxi na Berounsku? Zajeli jsme se podívat do lochovické základní školy. Podle její ředitelky Ivany Eklové myšlenka inkluze není špatná, vše je ale připravené narychlo a chybí přesné informace. Třeba o tom, kolik peněz z celkového balíku je možné vyčlenit na hendikepovaného žáky a asistenty, kteří je provází vyučováním. „Péči asistentů měly některé děti i v předchozím období. Částka na žáka, který tuto podporu potřeboval, však nebyla určená. S příchodem inkluze, kdy se počet dětí s hendikepy na základních školách zvyšuje, se na tom nic nezměnilo. Neustále kalkulujeme, kolik finančních prostředků můžeme na asistenta pedagoga použít," říká ředitelka Ivana Eklová s tím, že jak přicházejí peníze na asistenty, je třeba upravovat jejich úvazky i množství hodin, které potřebným dětem věnují.

Problémů je ale ještě víc. Pedagogové zmiňují, že výrazně přibývá dětí s poruchou chování. S dyslektiky a dysgrafiky si škola uměla poradit. Vše se komplikuje, pokud mají děti poruchy kombinované. Situaci nezlepšují ani rodiče, kteří se domnívají, že mít nevychované dítě je normální.



V lochovické základní škole mají dva asistenty pedagoga. Jeden z nich dal nyní výpověď, hledají tedy náhradu. Lochovičtí tak shánějí nejen více informací, ale i asistenta. Přesto všechno se domnívají, že inkluze může fungovat. Třeba jako v severních státech, kde ve třídě pracují s dětmi i čtyři pedagogové. Podobné projekty se objevují i na Berounsku. „Byli jsme se podívat na dotací podpořeném projektu ve Zdicích, kde vyučovali dva pedagogové. Asistent se navíc věnoval žákovi s autismem. Jedině víc pedagogů zaručí, že budou i ostatní děti vzdělávány a nebude to na úkor hendikepovaných dětí," uzavřela za lochovickou základní školu ředitelka Ivana Eklová s tím, že na to je potřeba také víc finančních prostředků.

Inkluze se dotýká všech základních škol Berounska, každou ale ovlivňuje v jiné míře. Například Základní škola Žebrák má jednoho asistenta pedagoga a jednoho žáka, který jeho péči potřebuje. „Bylo tomu tak i v předchozím roce, v letošním se nic nemění," říká zástupkyně ředitele školy Alena Čeloudová. Zároveň sdělila, že financování asistenta provází podobné problémy jako v lochovické škole. Peníze na asistenta přicházejí postupně a musí se tak upravovat jeho úvazek.

Problémy s rozložením financování asistentů pedagoga řeší i v další škole regionu, a to na 2. základní škole Hořovice. Její ředitel Jiří Vavřička se přidává k těm pedagogům, kteří se domnívají, že inkluze není optimálně nastavená, nenavázala plynule na předchozí systém. Navíc se domnívá, že některé v současné době začleňované děti patří opravdu spíše do škol speciálních.