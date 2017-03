Účty složíme za dva roky, ne po volbách, prohlásil Sobotka

/ROZHOVOR/ Sociální demokraté si na sjezdu v Brně zvolili nové vedení. Post předsedy obhájil Bohuslav Sobotka, jeho statutárním zástupcem se se stal Milan Chovanec. Delegáti schválili i dlouhodobý program. „Chceme vyhrát volby," řekl Deníku po nedělním zasedání v Lidovém domě Bohuslav Sobotka.

Počtvrté v řadě jste obhájil předsednický post a delegáti zvolili místopředsedy, které jste si přál. Odstoupíte v případě, že volby nevyhrajete?

Nové vedení dostalo jasný mandát a jeho cílem je přesvědčit co nejvíc voličů. Na to se nyní soustředíme a pro to uděláme maximum. Volby chceme vyhrát a pak se podílet v pozici nejsilnější strany na sestavení vlády. Platí, že delegáti volí předsedu a celé vedení na dva roky, takže z tohoto pohledu složíme účty ze své práce na sjezdu v roce 2019.

Potvrdili jste důraz na témata, která by měla oslovit hlavně levicové voliče. Nezužujete si tím koaliční potenciál?

To si nemyslím. Mnohokrát jsme dokázali, například po loňských krajských volbách, že ČSSD je strana se širokým koaličním potenciálem a hlavně s kvalitním programem pro většinu občanů. Sociální demokracie ale nijak nezastírá, že je levicová strana pro zaměstnance, seniory, rodiny s dětmi, menší živnostníky.

V dlouhodobém programu je věta: „Nízká úroveň daňové kvóty podlamuje státní rozpočet a vynucuje si rozsáhlé škrty ve výdajích". To vyděsilo nejen pravici, ale třeba i šéfa STAN Petra Gazdíka.

Složená daňová kvóta v České republice je nižší než v řadě evropských zemí, a pokud chceme i v budoucnu rozvíjet veřejný sektor, školství, zdravotnictví, sociální služby, tak se bez vyšších daní neobejdeme. Nelze počítat s tím, že příjmovou stránku rozpočtu naplníte jen díky zavedení EET nebo kontrolního hlášení. Proto je namístě hovořit o vyšším zdanění právnických osob, o sektorové a bankovní dani. Bude to součástí našeho volebního programu.

Místopředseda lidovců Marian Jurečka uvedl, že jeho strana nebude ve vládě, která by zavedla 3. a 4. fázi EET. Uvažujete o zrušení evidence tržeb pro svobodná povolání a řemeslníky?

Druhá fáze EET byla spuštěna 1. března, takže by bylo vhodné vyčkat a vyhodnotit ji. Připomínám, že EET jsme zavedli s cílem narovnat podnikatelské prostředí, nastavit všem rovné podmínky. Proto by mi přišlo nerozumné za pochodu měnit pravidla. Sociální demokracie se k tomu nechystá.

O lídrech kandidátek bude ČSSD rozhodovat v červnu. Platí, že by v jejich čele neměli stát hejtmani?

Pokud vím, týká se to jen Kraje Vysočina, kde se o první místo ucházejí dva politici, z nichž jeden je hejtman Běhounek. Hlavním úkolem ČSSD je najít výrazné a důvěryhodné osobnosti, které budou schopny oslovit co nejvíc občanů.

Co je pravdy na spekulaci, že by se ministrem průmyslu a obchodu měl stát Milan Urban, muž vnímaný jako lobbista velkých byznysových skupin, třeba ČEZ nebo mobilních operátorů?

Nebudu komentovat spekulace. Vedu konzultace s kandidáty na toto místo a předpokládám, že během několika dní panu prezidentovi předložím návrh na jmenování ministra průmyslu a obchodu.

