Údajného ruského hackera lze vydat do USA i Ruska, rozhodl soud

Vydání údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina je přípustné jak do USA, tak do Ruska. Dnes o tom rozhodl pražský městský soud. O muže zadrženého v českém hlavním městě požádaly obě velmoci ve stejný den a Moskva uvedla, že udělá vše pro to, aby vydání do Spojených států zabránila. Nikulin si proti dnešnímu usnesení o přípustnosti vydání do USA obratem podal stížnost, takže věcí se bude zabývat ještě vrchní soud. Konečné slovo bude mít ministr spravedlnosti.

Advokát Jevgenije Nikulina Martin Sadílek, v pozadí Nikulinovi rodičeFoto: ČTK

"My tady pana Nikulina nesoudíme - ani pro Ameriku, ani pro Rusko. Naším úkolem je posoudit, zda žádosti o vydání k příslušnému trestnímu řízení splňují podmínky pro vyhovění, nebo nesplňují," uvedl předseda soudního senátu Jaroslav Pytloun. Obě žádosti podle něj byly na zhruba stejné obsahové úrovni a podklady předložené oběma státy byly dostatečné. Jednání obdobné povahy jako ta, která Nikulinovi kladou za vinu USA a Rusko, jsou trestná i v ČR a nejsou promlčená. Podmínky pro vydání jsou proto splněny. Devětadvacetiletého Nikulina zadrželi loni v říjnu čeští policisté v pražském hotelu. USA muže viní z útoku mimo jiné na profesní síť Linkedin, Rusko na něj vydalo zatykač kvůli internetové krádeži v řádu desítek tisíc korun. ČTĚTE TAKÉ: Pro dvouleté děti je pobyt ve školkách problematický, varuje psycholog Nikulin popírá tvrzení, že je hackerem, obvinění podle něj vycházejí pouze z tvrzení agentů americké FBI. Dává přednost vydání do vlasti, kde mu podle jeho právníka hrozí výrazně nižší trest. "Nic společného s tím nemám, všechno je to lež," řekl dnes k obviněním ze strany USA. Rus tvrdí, že mu FBI nabízela beztrestnost za to, že se přizná k proniknutí do elektronické pošty neúspěšné prezidentské kandidátky Hillary Clintonové na příkaz ruského prezidenta Vladimira Putina. Jeho právník Martin Sadílek v dnešním závěrečném návrhu prohlásil, že skutečným důvodem snahy USA o vydání Nikulina je využít jeho případné přiznání v neprospěch stávajícího amerického prezidenta Donalda Trumpa. Soudce Pytloun však spekulace o politickém motivu odmítl. Upozornil na to, že Nikulin byl v Praze zadržen "hluboko před volbami v Americe". ČTĚTE TAKÉ: Dana Drábová se vzdá postu krajské zastupitelky

Autor: ČTK