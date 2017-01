Udavačský web EET? Finanční správa jej zruší

Praha - Finanční správa zřejmě ve čtvrtek zruší internetovou stránku, na které mohli lidé anonymně oznamovat, že v restauraci nebo ubytovacím zařízení nedostali účtenku z elektronické evidence tržeb (EET).

Ilustrační fotoFoto: čtk

V České televizi (ČT) to řekl ministr financí Andrej Babiš (ANO). Uvedl, že o zrušení webu dnes rozhodl a o jeho existenci nevěděl.

"Já jsem rozhodl, že se zruší ten web. Já jsem o tom webu nevěděl," řekl Babiš. O existenci webu, o kterém média píšou jako o udavačském, se ministr financí podle svých slov dozvěděl před Vánocemi z twitteru. Kritici webu, mezi které patří i pravicová opozice, varovali před jeho zneužíváním k pomstě nebo v konkurenčním boji.



Hlavním problémem webu pro oznámení nevydané účtenky je podle Babiše jeho anonymita. Internetový formulář je dílem vstřícného úředníka, tvrdí ministr. "Lidi píšou na Finanční správu různé oznámení, maily, pohledy, dopisy, takže nějaký usilovný úředník na Finanční správě jim chtěl vyjít vstříc a udělal formulář," řekl Babiš. "Ve čtvrtek, doufám, že bude (web) zrušen," doplnil.



Finanční správa v současnosti eviduje zhruba 2100 oznámení o nevydání účtenky v rámci elektronické evidence tržeb. Restauratéři a hoteliéři podle údajů na serveru www.etrzby.cz odeslali do systému EET do pondělí 2. ledna, tedy za více než měsíc fungování evidence tržeb, zhruba 80,8 milionu účtenek.



Do EET je zatím zapojeno 42.399 podnikatelů. Podle dřívějších odhadů správy se měla první vlna EET pro hotely a restaurace od loňského 1. prosince týkat zhruba 40.000 podnikatelů.



Vláda si od EET slibuje omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí. Pravicová opozice opatření kritizuje a tvrdí, že zlikviduje mnoho drobných živnostníků. Po hotelech a restauracích se budou muset od letošního března zapojit do EET maloobchodní a velkoobchodní firmy. Následovat budou i další obory podnikání. Koaliční hnutí ANO a lidovci chtějí ve Sněmovně navrhnout úpravy zákona, premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) ale věří tomu, že nebudou schváleny.