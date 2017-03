Úkol pro exekutory: vymoci tolik, jako je čtvrtina státního rozpočtu

/INFOGRAFIKA/- Políčeno mají hlavně na lidi mezi 28 a 47 lety. Těch je mezi dlužníky víc než polovina. Převažují muži.

Na první pohled optimistická zpráva. Počet nových exekucí loni oproti roku 2015 poklesl o desetinu. Na druhou stranu ale pořád není důvod k radosti. Exekutoři totiž celkově vymáhají částku 325 miliard korun, což zhruba odpovídá čtvrtině státního rozpočtu, a běží hned 4,6 milionu exekučních řízení. Zápasí s nimi 834 tisíc lidí.

Polovina z nich má na krku čtyři a více exekucí.

Každý druhý vymáhaný dluh je nižší než 10 tisíc korun. Přitom minimální odměna, kterou musí dlužník zaplatit exekutorovi i při těchto nízkých částkách, jsou tři tisíce korun. Už od konce týdne to ale bude jinak.

NOVĚ NIŽŠÍ ODMĚNY

Začne totiž platit nová vyhláška, která tyto odměny sníží o třetinu. „Exekutorské úřady s tím budou mít velký problém," řekla prezidentka Exekutorské komory Pavla Fučíková. Vyhláška je podle ní protiústavní. „Máme před volbami, takže snížení tarifu je jednoznačně krok vstříc voličským masám," míní.

„Jsme přesvědčeni, že by ten systém zvládl i podstatně větší snížení," uvedl naopak loni při ohlašování změny ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO).

Podle exekutorů má omezení podmínek pro výkon určitých povolání včetně toho jejich stanovit zákon, nikoli jen vyhláška. Obávají se také, že tlak na jejich profesi povede k jejímu úpadku. Přitom již nyní není obsazených 22 exekutorských úřadů. Jen loni ukončilo své působení14 soudních exekutorů.

Vadí jim také, že věřitelé často vyžadují vymáhání pohledávek, u nichž je zřejmé, že je z dlužníků v únosném čase nepůjde vymoci. „Nemůžou to dělat bezhlavě a zahajovat řízení, pokud vědí, že dlužník má dvacet nebo třicet exekucí," prohlásila Fučíková, která prosazuje také princip místní příslušnosti exekutorů.

KDO MÁ VYMÁHAT?

Případy by jim byly přidělovány podle bydliště dlužníků a na nákladech exekuce by se měli podílet také věřitelé. Někteří její kolegové to vidí jinak. „Musíme znemožňovat další a další půjčky dlužníkům a také radikálně zlepšit finanční gramotnost obyvatel," říká René Mohyla, jeden z mluvčích neformálního uskupení Exekutoři proti teritorialitě.

Se zavedením místní příslušnosti exekutorů nesouhlasí ani Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Změna podle ní není nutná, neboť exekutoři stále méně chodí za dlužníky domů. Většina pohledávek se naopak vymáhá na dálku – peníze se strhávají z dlužníkova účtu nebo formou srážek ze mzdy či sociálních dávek, obvykle tedy v elektronické podobě.