Úkol pro Pilného: najít 400 mil. na pomůcky pro nadané děti a na družiny

Ministr financí Ivan Pilný má v letošním rozpočtu do července najít 400 milionů korun na pomůcky pro mimořádně nadané děti ve školách a na školní družiny. Na žádost ministryně školství Kateřiny Valachové mu to uložila vláda. O investicích do budování škol chce ještě Valachová jednat.

dnes 12:52

Z nároku, který dnes potvrdila vláda, má být například financována také logopedická pomoc v mateřských školkách, řekla ministryně novinářům. Valachová minulý týden žádala vládu o 550 milionů, protože se ale jednání neúčastnila kvůli projednávání kariérního řádu učitelů v Senátu, kabinet dokument neschválil. ČTĚTE TAKÉ: Pilný: Návrh rozpočtu je rozumný, změny neplánuji Dnes podle ní vláda nezpochybnila nárok na 400 milionů korun v tomto roce pro mimořádně nadané děti a na provoz družin. Ke 150 milionům na investice do výstavby nových škol se Valachová chce ještě vrátit, počítá přitom s podporou krajů a obcí. Financování podpory při vzdělávání dětí, u nichž bylo odhaleno mimořádné nadání, se má zlepšit v souvislosti s novelou školského zákona zabývající se inkluzí. V té mají nárok na státem hrazenou podporu nejen děti s handicapem a jiným znevýhodněním, ale také nadaní žáci. ČTĚTE TAKÉ: Vláda schválila vyšší platy. V sociálních službách o 23 procent Nejčastější podporou pro nadané děti je poskytování prohlubujícího učiva přesahujícího běžné nároky daného ročníku. Ředitelé také vedou učitele k tomu, aby identifikovali nadané děti. Nabízejí těmto dětem vzdělávací kroužky jako volnočasovou aktivitu. Školám nejčastěji chybějí obohacující vzdělávací materiály a konkrétní ukázky a nápady pro výuku. Přibližně polovina ředitelů poukázala na nedostatek personálu pro podporu nadaných dětí. Nejčastěji vidí řešení v dalším učiteli, v menší míře v odborném garantovi a asistentovi pedagoga.

Autor: ČTK