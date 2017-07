Ukrajina nevpustila poslance Šarapatku do země. Obrátí se na Zaorálka

Od pátku zemřelo při nehodách na českých silnicích zatím osm lidí. První prázdninový víkend včetně pátku si tak vyžádal o dvě oběti méně než loni. Ještě do dnešního poledne to vypadalo, že statistiky budou ještě příznivější. Kolem 13:30 se ale u Vnorov na Hodonínsku střetly čelně dva osobní vozy. Nehodu nepřežily čtyři starší lidé a jednu ženu s mnohočetným poraněným transportoval vrtulník do nemocnice.