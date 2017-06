Umělé klouby podraží. Kvůli přísnějším testům

Ceny čoček a umělých kyčlí poletí nahoru. Podle výrobců za to může evropská legislativa, která začala platit letos na jaře. Zpřísní testování výrobků.

Na počátku stálo několik skandálů, které otřásly celou Evropou. Pacienty nejprve vyděsily prsní implantáty s falešným gelem vlastní výroby, potom se objevily umělé klouby z jedovatého materiálu. Poslanci Evropského parlamentu proto rozhodli: testování zdravotnických prostředků se zpřísní. Každý výrobek navíc dostane speciální kód, díky kterému se bude moci dohledat i zpětně.

DESETKRÁT VYŠŠÍ SUMY

Jenomže podle odborníků zašli příliš daleko – normy jsou prý neúměrně tvrdé. Ceny zdravotnického materiálu to zvedne o násobky.

„Vypadá to, že jsme s vaničkou vylili i dítě. Testování je teď tak náročné, že ho nemá kdo dělat. Zatímco ještě loni pomůcky hodnotilo přes devadesát evropských pracovišť, dnes jich zůstala zhruba polovina. Třeba v Česku zbyly dva ústavy z původních pěti," říká ředitel Elektrotechnického zkušebního ústavu Dalibor Tatýrek.

Schvalování pomůcek se tím protahuje a prodražuje. „To, co jsme předtím byli schopni udělat za měsíc a za padesát tisíc, nám teď trvá rok a stojí to půl milionu korun," popisuje Tatýrek.

Řada začínajících firem, které vymyslely nové převratné řešení, si proto zkoušky nemůže dovolit. Velcí výrobci je pak rozpustí v konečné ceně pro spotřebitele. „Ve finále to tedy všechno zaplatí pacient," dodává expert.

Jeho slova potvrzuje i šéf České asociace dodavatelů zdravotnických prostředků Miroslav Palát. „Složitější procedura schvalování může skutečně výrobky zdražit," řekl. Týkat se to bude hlavně těch prostředků, které se používají vnitřně – například implantátů, stentů, kloubních náhrad nebo protéz. Ceny ale mohou růst také u inzulinových pump a diagnostických nástrojů, kterými se testuje krev či HIV.

POMOC PRO INOVÁTORY

Někteří poslanci zdravotního výboru už se proto obrátili na vládu, aby dopady nové evropské legislativy řešila. „Stačilo by, kdyby ministerstvo školství zapojilo do hodnocení zdravotnických prostředků vědecká pracoviště českých univerzit. Pomohlo by to školám i mladým inovativním firmám," navrhl například lidovecký poslanec Ludvík Hovorka. Podporu by podle něj mohl poskytnout i resort obchodu a průmyslu.

Prozatím ale odezvu nenašel. Náměstkyně Sekce pro vědu, výzkum a inovace při Úřadu vlády Lucie Orgoníková řekla, že si mladé firmy mohou žádat o dotace už nyní. „Dotace na vědu a výzkum navíc rostou, třeba pro rok 2019 jsou navrhovány výdaje státního rozpočtu na vědní oblast ve výši 37,3 miliardy. V následujícím roce je to dokonce 38,5 miliardy korun," uvedla. Jen na ministerstvu zdravotnictví je podle ní na výzkum pro příští rok nachystáno 1,58 miliardy korun. Resort průmyslu a obchodu další podporu zváží.