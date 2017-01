Talenty odmítají. Chybějí peníze a kapacity, zní ze základních uměleckých škol

Jižní Morava - Základní umělecké školy nestíhají pokrývat zájem rodičů. Ministerstvo školství proto chce rozšířit jejich kapacity.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Obrovský zájem je už několik let o výuku na základních uměleckých školách na jižní Moravě. Ne všichni ale uspějí. Víc než sto zájemců letos odmítli například na základní umělecké škole Františka Jílka ve Vídeňské ulici v Brně. „Největší zájem je o hudební a výtvarný obor. Stovku dětí jsme nuceni odmítat každoročně," uvedl ředitel školy Pavel Sapák. Na škole letos vyučují téměř dvanáct set žáků.

Desítky dětí odmítají každoročně také na brněnské základní umělecké škole Vítězslavy Kaprálové. „Poslední dva roky byl zájem poměrně velký. Pro neúspěšné zájemce otevíráme kurzy, které nyní navštěvuje zhruba sedmdesát dětí," vyčíslila ředitelka Jana Sapáková.

Problém chce vyřešit ministerstvo školství. Počet míst v těchto školách doteď určovaly jednotlivé kraje podle celkového počtu žáků v regionu. „Dosavadní systém nezohledňuje požadavky škol a také rozdíly v krajích. Na umělecké obory se s penězi dostane až poté, co se zajistí povinná docházka základních škol. Na jižní Moravě je navíc uměleckých škol velké množství. Po přepočtu na hlavu každého žáka pak dostanou peněz méně než v jiných krajích," vysvětlila ministryně školství Kateřina Valachová.

Například ve Vídeňské ulici kvůli tomuto systému a nedostatku peněz vyučují o dvě stovky žáků méně, než by mohli.

Ministerstvo chce situaci vyřešit právě změnou systému přidělování dotací. Peníze na žáka od roku 2018 namísto krajů stanoví stát. Slibuje si od toho, že kapacity škol budou naplněné stoprocentně. „Chceme tím umělecké obory udržet do budoucna. Kvalitním oborům na jižní Moravě to bude ku prospěchu," popsala Brněnskému deníku Rovnost ministryně.

Kapacity chce postupem času Valachová udržet na co nejvyšší úrovni. „Usilujeme o to, aby příležitost umělecky se vzdělávat dostalo co nejvíce dětí. I když se všichni nestanou třeba operními pěvci, budou mít kladný vztah ke kultuře a umění," řekla.

S tím souhlasí i Sapáková. „Jde přece jen o základní školy. Proč by nemělo mít na základní umělecké vzdělání právo každé dítě, i když třeba nedosahuje nejlepších předpokladů?" ptá se.

Možnost zvýšit kapacitu základních uměleckých škol vítá i ředitelka základní umělecké školy Jaroslava Kvapila v Brně. „Mohli bychom vzít o dvě stě dětí víc," uvedla ředitelka školy Eva Znojemská.

Zřizovatel krajských uměleckých škol žádné případné změny zatím nezaregistroval. „V současnosti nemáme informace o tom, že by se v nejbližší době na vzdělávacím systému cokoli měnilo," sdělila mluvčí kraje Monika Brindzáková.

Ministryně školství Valachová: Umělecké školy dostávají jen zbytky peněz

Brno - Vyřešit problémy s penězi pro umělecké školy chce v příštím roce ministryně školství Kateřina Valachová. „Krajské umělecké školy rozvíjejí úctu dětí k tradici a lidové kultuře. Je třeba uvolnit smyčku kolem krku regionálního školství a umožnit jim se nadechnout," řekla Valachová.

Na které školy se při změně v roce 2018 zaměříte?

V České republice se čtvrt milionu dětí vzdělává v základních uměleckých školách. Díky penězům a tím, že zvýšíme jejich kapacity, je chceme udržet i pro budoucí generace. Nezapomínáme ale ani na vysoké umělecké školy.

Neztratí se navýšením kapacity výběrovost uměleckých škol?

Existuje názor, že přijetí na uměleckou školu je otázka exkluzivity. Druhý názor ale je, že tyto školy mají vyhledat talenty a že je dobré vzdělávat v tomto prostředí co nejvíc dětí se vztahem ke kultuře.

Proč mají základní umělecké školy problém s penězi?

Současný systém nezohledňuje požadavky škol a regionální rozdíly. Umělecké obory byly doteď odkázány na peníze, které zbyly až poté, co se zajistila povinná docházka základních škol. Kapacita uměleckých škol proto nyní není dostatečná.