Umím nechat vybuchnout i kakao, tvrdí střelmistr

Praha – Řidičům se zřejmě zjednoduší registrace vozidel. Počítá s tím vládní novela zákona, kterou sněmovna pustila do závěrečného čtení. Podle ní by již lidé nemuseli chodit na úřady v místě bydliště nebo sídla firmy, ale mohli by registraci vlastníka vyřídit na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Sněmovna bude novelu schvalovat na začátku listopadu.