Umlácený bezdomovec byl pohodář, vzpomínají jeho přátelé

Střekov - Dva mladistvé vrahy ze Střekova poslal včera ústecký okresní soud do vazby. Za brutální vraždu bezdomovce jim hrozí deset let vězení.

Kamarádi zavražděného Jiří Česal a Vlastimil Hadrava, na něj vzpomínají jako na bezproblémového člověka.Foto: DENÍK/Karel Pech

Podle otce jednoho z mladíků neměl jeho syn nikdy problémy s policií. „Jen malé potíže ve škole, ale to jsou dětské věci. On sám by ho zabít nedokázal. Určitě ho navedl ten druhý. Párkrát jsem syna i zmlátil, aby se spolu už nestýkali. Vynadal jsem i tomu klukovi. Stejně ale byli potají spolu. Nemůžu uvěřit, že něco takového provedl," řekl otec.

Na mrtvého bezdomovce Václava vzpomínají jeho přátelé jako na bezproblémového a pohodového člověka. Často s ním sedávali v parku u Šafaříkova náměstí na Střekově. „Byl to chlap jako hora. Pohodář a velký dříč. Ano, napil se, ale s nikým neměl konflikty. Rozdával dalším bezdomovcům jídlo," řekl Václavův kamarád Jiří Česal. Podle jeho slov se zavražděný bezdomovec nastěhoval do chaty zhruba před dvěma týdny.

„Spolu s ním tam bydlel ještě jeden pár, chlap a ženská. Ta vypráví, že jí stříkala krev do obličeje, jak ho ti dva zmetkové mlátili klacky. Proč mu teda nepomohla ani ona, ani ten její přítel? Zdá se mi, že v tom něco smrdí. Byla to vražda na objednávku," myslí si Česal. On sám podle svých slov bydlel v chatě rok.

„A nikdy se mi nic nestalo. Navíc je divné, když dva lidi leží a třetího vedle nich mlátí, že mu nepomůžou. Byl vzpurnej, ten by se jen tak nedal. Asi ho umlátili ve spánku," domnívá se Česal. Podle něj velkou roli v případu hraje Václavova expřítelkyně.

„Vykašlala se na něj, bydlí tady na ubytovně. Možná to má nějakou spojitost," podotkl další z kamarádů Vlastimil Hadrava.