Odškodné 40 milionů za únos v Libanonu? Zamítnuto

Ministerstvo vnitra zamítlo žádost o odškodné, kterou podali čtyři z pěti Čechů unesených v Libanonu. Na Twitteru to dnes oznámil ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Podle něj by odpovědnost měli převzít organizátoři cesty, a nikoliv stát. Unesení chtěli odškodné 40 milionů korun.

Alí FajádFoto: Deník/Milan Holakovský

Muži zmizeli v červenci 2015 v libanonském údolí Bikaá, do Česka se vrátili loni počátkem února. Tvrdili, že tajné služby mohly únosu zabránit. Chovanec už v minulosti uvedl, že stát vynaložil maximální úsilí, aby se mohli vrátit domů.

Čtěte také: Za únos v Libanonu chce čtveřice mužů po státu 40 milionů. Šlo mu prý zabránit

Překladatel Adam Homsi, advokát Jan Švarc, novináři Miroslav Dobeš a Pavel Kofroň podle dřívějších informací ČRo v žádosti napsali, že stát při řešení únosu selhal. Kdyby podle nich tajné služby lépe spolupracovaly, nemusel se incident stát. Civilní rozvědka podle nich měla informaci, že se plánuje odveta za zatčení libanonského agenta Alího Fajáda, o jehož vydání Česko požádaly Spojené státy. Švarc byl Fajádovým advokátem.

Nepřehlédněte: Fajád vyměněný za pětici Čechů byl prý v Libanonu zadržen

V den návratu pětice Čechů do vlasti byl z české vazby propuštěn Fajád, kterého USA podezřívaly z napojení na teroristickou organizaci. Ministr obrany Martin Stropnický (ANO) krátce poté médiím potvrdil, že podmínkou propuštění pěti unesených bylo to, aby Česká republika nevydala v Česku zadržovaného Fajáda do Spojených států. K žádosti o odškodnění se z unesených nepřidal jen vojenský zpravodajec Martin Psík.

Švarc dnes Novinkám řekl, že by podle něj o žádosti mělo rozhodovat ministerstvo financí. "To ale prohlásilo, že příslušným není, a rozeslalo to na jiná ministerstva, což považujeme za protizákonný postup," dodal advokát. Nevyloučil to, že ve věci podají muži žalobu.

Rozhodnutí nevydat Fajáda do USA ostře kritizovalo americké velvyslanectví v Praze. Američané muže viní ze zamýšlené spolupráce s teroristy. Jeho vydání loni v březnu odmítl i Libanon.

Čtěte také: Stát selhal, chceme odškodné, říkají unesení