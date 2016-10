Unesli mě, zavolalo dítě na tísňovou linku. Únos si ale celý vymyslelo

Krásná Lípa – Dlouhé hodiny pátrali policisté po uneseném dítěti. To se samo ozvalo na tísňovou linku, že bylo uneseno a vysazeno kdesi v lese. Jak se později ukázalo, dítě si vše vymyslelo.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Dítě zavolalo na univerzální tísňovou linku 112 a řeklo, že jej někdo unesl a odvezl z Děčína kamsi do temného lesa, kde jej nechal. V tu dobu byla již venku tma. Okamžitě se rozjela rozsáhlá pátrací akce, do které se zapojil i policejní psovod.

Po lesích chodili zachránci dlouhých pět a půl hodiny, dítě ale nemohli najít. Do pátrání se zapojili i myslivci, kteří hledali v místech, kde by dítě mohlo být. Mezitím ale kolegové policistů znovu procházeli telefonát, kterým dítě únos oznámilo.

„Po vyhodnocení telefonického hovoru vyšlo najevo, že za vymyšleným únosem je nezletilé dítě, které se ke všemu krásnolipským policistům doznalo," říká policejní mluvčí Petra Trypesová.

Pátrali myslivci i strážci parku

Kromě policistů se do pátrání zapojili i myslivci nebo strážci národního parku.

„U tohoto pátrání v okolí Doubice byl kolega. Vždy to probíhá v součinnosti s policií, která nás na určitá místa vyšle. Je to ale velmi náročné, protože procházíte rokle a skály, na které byste normálně nešel," popisuje strážce národního parku Václav Nič průběh pátracích akcí.

Ty v Českém Švýcarsku komplikuje především náročný terén s místy velmi vysokým převýšením. Některá místa jsou navíc jen velmi těžko přístupná.

Nedávno strážci národního parku podobně pomáhali při několikatýdenním pátrání po pohřešované nemocné starší ženě z Růžové.

Dítěti ale žádný postih nehrozí, ve svém věku totiž ještě není trestně odpovědné.

„Nezletilého však projednávají orgány sociálně právní ochrany dětí při městských úřadech ve spolupráci se školou a rodiči. Na základě výsledku šetření těchto orgánů soud ve věci rozhoduje o výchovných opatřeních," přibližuje postup v podobných případech Petra Trypesová.

Dospělí pak mohou dostat od Českého telekomunikačního úřadu pokutu až sto tisíc korun za zneužití tísňové linky.

Děti nedomýšlí následky

„Operátoři tísňových linek z praxe vědí, že děti a mladiství jsou schopni udělat cokoliv, co je v danou chvíli napadne a ve většině případů nedomýšlí následky, proto je dobré jim vysvětlit, co takové zneužívání linek může způsobit a co jim za takové zlomyslné volání může hrozit. Nejen tedy vysvětlování před policií a před vedením školy, ale též rodiče mohou ze svých peněženek odevzdat nějakou tu finanční hotovost. Samozřejmě to může způsobit i další starosti, například dítě může být vyloučeno ze školy," dodává policejní mluvčí Trypesová.

Anonym nemá u tísňové linky šanciOznámení nepravdivých informací na tísňovou linku může být trestné, volající není pro operátory tísňových linek zcela anonymní. Operátoři tísňových linek mají k dispozici moderní technické vybavení, které umožňuje zjistit nejen telefonní číslo volajícího, ale i relativně přesnou polohu. To může pomoci odhalit identitu volajícího například v případech anonymního nahlášení bomby nebo v případě nepravdivého ohlášení krizové situace.