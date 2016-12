Univerzita Karlova připravila katalog vědeckých služeb

Praha - Univerzita Karlova připravila Katalog služeb. Shrnuje oblasti, v nichž mohou univerzitní vědecké týmy nabídnout služby firmám i veřejné sféře. Aktuálně je v něm více než stovka nabídek z oblasti medicíny a humanitních i přírodních věd. Spolupracovalo na něm všech 17 fakult nejstarší české univerzity.

Univerzita Karlova. Ilustrační foto.Foto: Archiv VLP

Katalog ukazuje potenciál, který univerzita má v přenosu inovací a technologií do praxe. „Nejen do průmyslové, ale zejména do veřejné sféry, protože řada našich iniciativ směřuje ke kontinuálnímu vzdělávání a dovednostem, které jsou potřeba v celé sféře lidských činností," řekl rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

Katalog je i v elektronické formě

Podniky a veřejné instituce v současné době někdy přesně nevědí, k čemu by mohly univerzitní služby využít a kam se mají obrátit. „Vytvořením katalogu se snažíme tuto mezeru zacelit a věříme, že díky němu bude propojování aplikační a akademické sféry zase o něco jednodušší," uvedla v tiskové zprávě ředitelka Centra pro přenos poznatků a technologií UK Hana Kosová. Zima ocenil, že příprava katalogu pomohla i vedení univerzity ke zmapování terénu uvnitř univerzity.

Katalog je k dispozici v tištěné i elektronické formě. „Zájemci mohou kontaktovat buď přímo pracoviště, které výzkum nabízí, nebo se mohou obrátit na Centrum pro přenos poznatků a technologií, kde jsou kolegové, kteří ten proces zrealizují a budou nápomocni jak fakultám, tak zájemcům o spolupráci," doplnil Zima. Možné je kombinovat výzkumné služby několika fakult najednou.

