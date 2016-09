Úřady by neměly mít možnost přesouvat demonstrace, navrhla TOP 09

Praha - Úředníci a policisté by neměli mít možnost přesunout přímo na místě veřejné shromáždění někam jinam. V novele shromažďovacího zákona to navrhli poslanci opozičního klubu TOP 09 a Starostů. Jde podle nich o výrazné posílení státu na úkor ústavně zaručeného práva.

Miroslav KalousekFoto: Deník/Martin Divíšek

Novou pravomoc získali úředníci a policisté nedávno schválenou změnou shromažďovacího zákona, která bude účinná od listopadu. Podle poslanců za TOP 09 by tím do určité míry ztratil smysl proces ohlašování akcí na veřejných prostranstvích. „Tato pravomoc je rovněž velice snadno zneužitelná například v předvolebním období či politické soutěži obecně," napsali v důvodové zprávě.

Předkladatelé nynější novely chtějí upravit i pravomoc policistů shromáždění rozpustit. Kritizují to, že by o ukončení akce mohli rozhodnout i v případě, že by byl na místě přítomen úředník. Úředníci mohou shromáždění rozpouštět i podle nynějšího znění zákona. Policisté by ji měli mít podle poslanců za TOP 09 jen v případech, pokud by úředník na shromáždění nebyl.

O oprávnění ukončit akci by měli podle jejich novely přijít zástupci krajských úřadů a ministerstva vnitra. „U těchto orgánů není k existenci pravomoci rozpustit shromáždění žádný důvod," tvrdí autoři předlohy, kterou před projednáváním v zákonodárných sborech posoudí vláda.

Úprava pravomocí

Vládní novelu shromažďovacího zákona podepsal prezident Miloš Zeman koncem července. Vedle úprav pravomocí úředníků a policistů zakotví například povinnost svolavatele akce být na místě jejího konání. Snahou je omezit účelově oznamovaná shromáždění, jejichž cílem je zabránit jiným demonstracím. Při ohlášení akcí budou muset svolavatelé předem nahlásit kontaktní údaje, aby se s nimi úřady mohly v případě potřeby co nejrychleji spojit.

Novela, jak ji schválil Parlament, neupravuje na rozdíl od vládního návrhu konání spontánních shromáždění bez ohlášení úřadům. Při demonstracích taky bude nadále platit zákaz zakrývání obličejů, kabinet jej chtěl za zmírnit.