Úředníci typu Drábové asi budou moci zůstat krajskými zastupiteli

Vysocí státní úředníci včetně ministerských náměstků asi budou moci do budoucna zůstat řadovými krajskými zastupiteli. Vláda změnu podpořila v rámci poslanecké novely zákona o krajských volbách, informovalo v tiskové zprávě ministerstvo vnitra. Předloha, na níž se dohodli ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) a předseda STAN Petr Gazdík, má normu uvést do souladu se služebním zákonem. Vzhledem k blížícím se volbám pravděpodobně poslanci novelu nestihnou projednat.

Novela vznikla hlavně kvůli sporům o krajský mandát předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové. Loni úspěšně kandidovala do středočeského zastupitelstva, které ji navzdory tlaku ministerstva vnitra odmítlo křesla zbavit. Mandátu se vzdala až letos na přelomu května a června po dohodě na předložení uvedené změny zákona.

"Změna pomůže do budoucna vyřešit problémy s výkladem zákona, které se objevily v souvislosti s některými mandáty po krajských volbách. Nechceme zasahovat do tak významného práva, jako je právo být volen," uvedl v tiskové zprávě Chovanec.

Ministerstvo ve sporu trvalo na tom, že podle zákona o krajských volbách by zastupiteli mohli být jen řadoví státní zaměstnanci. Připustilo ale, že služební zákon tak striktní není. Novela má proto z volebního zákona odstranit ustanovení, podle něhož "funkce člena zastupitelstva kraje je neslučitelná s funkcí vykonávanou na ministerstvu, jiném ústředním orgánu státní správy nebo na orgánu státní správy s celostátní působností, obsazovanou volbou, jmenováním nebo ustanovováním."

Nadále by v souladu se služebním zákonem mělo platit pouze to, že krajští funkcionáři by měli pozastaven výkon funkce ve státní správě.

Kromě Drábové se krajského mandátu museli vzdát náměstek ministerstva školství Robert Plaga (ANO) a náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Bývalá náměstkyně ministra vnitra Jana Vildumetzová (ANO) se naopak stala novou hejtmankou Karlovarského kraje. Náměstkyně ministra financí Lenka Dupáková (ČSSD), zvolená v Pardubickém kraji, odešla na mateřskou dovolenou.