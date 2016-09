Ústav pro jazyk český změní šéfa, Oliva ho asi zcela opustí

Praha - Ústav pro jazyk český (ÚJČ) Akademie věd ČR bude mít od začátku října po mnoha letech nového ředitele. Stane se jím sedmatřicetiletý lingvista Martin Prošek, který doposud v ústavu působil jako vědecký pracovník. Prošek bude příští týden jmenován do funkce na dalších pět let. Do konkurzu se přihlásil jako jediný kandidát. Vystřídá tak známého jazykovědce Karla Olivu, jenž ústav vedl více než 13 let a o funkci se tedy už dále nemohl ucházet. Prošek se s Olivou zatím nedohodl na dalším působení, a tak Oliva, přestože nechce, zřejmě z ústavu odejde.

Karel Oliva. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Prošek tvrdí, že nabídl sedmapadesátiletému Olivovi spolupráci, zda šlo o jinou funkci, ale neupřesnil. Oliva nabídku podle něj nepřijal. „Proč? To já vlastně také úplně dobře nevím," řekl Prošek. Zatím prý s Olivou jednal pouze neformálně a chce v příštích dnech jednat i dále. Za Olivovým odchodem mohou být osobní spory „Nový pan ředitel mi řekl, že takové lidi, jako jsem já, tady nepotřebuje a že mi nedá pracovní smlouvu, takže odcházím, nikoliv, že bych chtěl odejít. Uvedl i nějaké důvody, o kterých se nemohu zmiňovat, nicméně mohu Vás ujistit, že to byly důvody rázu osobního, nikoliv snad toho, že mám malý vědecký výkon," řekl Oliva. Před časem se přitom o něm spekulovalo, že by mohl být jedním z kandidátů na nového předsedu Akademie věd. I když se do funkce už nemůže přihlásit, ani by už o ni neměl zájem. „Myslím, že to, co se stalo, je celkově obrazem toho, jak Akademie věd teď vypadá," konstatoval Oliva. Prošek se zabývá teorií spisovného jazyka Ústav se za Olivova vedení často zviditelňoval v médiích, například Internetovou jazykovou příručkou, jazykovou poradnou nebo i pravidelnými rozhovory vědců v médiích o pravopise a českém jazyce. Prošek v tom hodlá pokračovat. Pracoval mimo jiné v jazykové poradně a byl v častém kontaktu s veřejností, takže podle svých slov zná potřeby uživatelů. Zabýval se rovněž jazykovou kulturou a teorií spisovného jazyka. Ústav bude podle Proška i nadále uživatelům poskytovat informace o současném jazyce a jeho vývoji i aktuálních trendech. „Jsem si moc dobře vědom, že ta složka, kterou ÚJČ vykazuje na veřejnost a která je na veřejnosti vidět, je mimořádně důležitá," ujistil nastupující ředitel. Razantní personální změny nechystá. Pokud k nim dojde, budou se podle něj týkat pouze toho, aby ústav fungoval podle potřeby a splňoval cíle, které si vytyčí nové vedení. Čtěte také: Češi mají k vědě pozitivní přístup, vyplývá z průzkumu

Autor: ČTK