Ústavní činitelé: Protiruské sankce zatím nerušme

Praha - Ústavní činitelé se shodli na tom, že není možné mluvit o rušení sankcí proti Rusku, dokud nepominuly důvody, kvůli kterým byly zavedeny. Po schůzce na Pražském hradě to novinářům řekl ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD). S tímto prohlášením podle něj souhlasil i prezident Miloš Zeman. V minulosti se několikrát vyslovil pro zrušení sankcí proti Rusku. Sankce Evropská unie a USA zavedly v reakci na ruskou anexi ukrajinského Krymu a na ruské zapojení do střetů na východě Ukrajiny.

Ilustrační foto.Foto: ČTK/imago stock&people

Podle Zaorálka byly v minulosti stanoveny určité podmínky pro obě strany, které by měly vést k ukončení konfliktu. "Ukrajina i Rusko by se měly snažit stáhnout těžkou techniku, měly by se snažit odzbrojit v určitých oblastech, skončit tam s jakýmkoli napadáním a umožnit přístup pozorovatelům OBSE. Tyto tři prvky jsou ty, které budeme v nejbližší době sledovat, jak budou naplněny," řekl Zaorálek. Splnění těchto bezpečnostních předpokladů by podle něj mělo být vytvořením podmínek pro to, aby v Kyjevě mohly být schváleny zákony umožňující volby na Donbase.

Na otázku, zda s prohlášením vyslovil souhlas i Zeman, který opakovaně vyzýval ke zrušení protiruských sankcí, Zaorálek odvětil, že prohlášení stvrdili všichni přítomní politici. Na Hrad byli kromě Zaorálka a Zemana pozváni i premiér Bohuslav Sobotka, předsedové Sněmovny a Senátu Jan Hamáček a Milan Štěch a ministr obrany Martin Stropnický. "Byla na tom shoda mezi všemi, prošli jsme si to větu po větě," řekl Zaorálek.

V prohlášení, které ústavní činitelé vydali, se uvádí, že "nelze přehlížet flagrantní porušení mezinárodních norem a závazků, jakým byla anexe Krymu a zapojení do konfliktu na východě Ukrajiny ze strany Ruské federace". Zároveň je podle českých politiků v zájmu všech co nejdříve odstranit důvody pro uvalení sankcí.

Ústavní činitelé také odsoudili pokus o puč v Turecku a mluvili třeba o migraci. Je podle nich potřeba kombinovat kroky zaměřené na řešení příčin migrační vlny směřující do Evropy společně s posílením vnějších hranic Evropské unie. Zaorálek poznamenal, že se ústavní činitelé shodli na tom, že by stálo za to, aby se vytvořily typy jednotek, jako jsou současné takzvané battlegroup (bojová uskupení). V nich více členských států EU sestavuje společnou jednotku. "Které by byly schopny být v přijatelném čase sestavené a zasáhnout mimo Evropu, kdybychom měli pocit, že někde za hranicemi států EU jsme ohroženi," řekl. V prohlášení se dále uvádí, že se ústavní činitelé shodli na prospěšnosti diskuse ohledně vytvoření evropské armády.