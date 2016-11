Ústavní činitelé si na Hradě potvrdili svůj postup vůči Číně

Praha - Ústavní činitelé si dnes na schůzce na Pražském hradě potvrdili, že jejich postup při vydání prohlášení o vztazích s Čínou byl správný. Novinářům to po schůzce řekl ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD). Zároveň oznámil, že na středeční vládě bude chtít, aby byly zveřejněny stenozáznamy z vládního jednání, na kterém se podle něj ministři domluvili, že se oficiálně nesejdou s dalajlamou. Zaorálek už v minulých dnech řekl, že toto ujednání ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) porušil. Herman popírá, že by něco takového slíbil.

Prezident Miloš Zeman.Foto: Deník/Attila Racek

O tématu vztahy s Čínou politici podle Zaorálka diskutovali pouze na okraj dnešního jednání, kterého se kromě něj účastnil na Pražském hradě také prezident Miloš Zeman, premiér Bohuslav Sobotka, šéfové Senátu a Sněmovny Milan Štěch a Jan Hamáček a ministr obrany Martin Stropnický.

Zeman, Sobotka, Štěch a Hamáček před dvěma týdny vydali společné prohlášení, ve kterém Čínu ujišťovali, že schůzky politiků s dalajlamou by se neměly považovat za výraz změny oficiální politiky Česka vůči Číně. Zároveň zopakovali, že Česká republika uznává jednotnou Čínu včetně Tibetu. Reagovali tak na schůzku Hermana a dalších politiků s dalajlamou. Jejich prohlášení vyvolalo vlnu kritiky. "Potvrdili jsme si, že ten postup byl správný a nevidíme v tom žádný problém," řekl Zaorálek.

Zároveň novinářům řekl, že premiérovi oznámil, že na vládě bude chtít, aby se vrátili ke schůzi vlády, kde se asi před dvěma lety mluvilo o navázání vztahů s Čínou. "Požádal jsem premiéra, aby se pokud existuje záznam z toho, co se tehdy odehrálo, aby se to našlo, vytáhlo na světlo, abychom to viděli na vlastní oči," řekl. Ministři se na oné schůzi vlády podle něj dohodli, že se nebudou konat oficiální schůzky s dalajlamou. Herman popírá, že by taková dohoda vznikla.