Ústavní soud nepovažuje délku vazby Zadeha za nepřiměřenou

Brno - Ústavní soud (ÚS) nepovažuje délku vazby podnikatele Shahrama Abdullaha Zadeha za nepřiměřenou. Odpovídala závažnosti a složitosti kauzy i rozsahu dokazování. Vyplývá to z usnesení, jímž soud nyní odmítl dvě obsáhlé Zadehovy stížnosti podané ještě v roce 2015. Usnesení je dostupné v databázi soudu. Zadeh se z vazby dostal v únoru 2016. U Krajského soudu v Brně čelí obžalobě z daňových úniků.

Shahram Abdullah Zadeh u Krajského soudu v Brně.Foto: DENÍK/Ludmila Korešová

Zadeh strávil ve vazbě téměř dva roky. Justice podle ústavních soudců vždy řádně zdůvodnila nutnost dalšího trvání vazby, a to s odkazem na složitost případu. "ÚS se s tímto závěrem ztotožňuje a opět poukazuje na mimořádnost předmětné trestní kauzy co do jejího rozsahu i komplikovanosti," stojí v usnesení soudce zpravodaje Jana Musila.

ÚS ovšem konstatoval, že neobvykle dlouho trvalo konkrétní rozhodování o dalším trvání vazby v roce 2015. Včetně stížnosti k Vrchnímu soudu v Olomouci to bylo déle než pět měsíců. I tehdy však sehrály roli objektivní okolnosti, třeba rozsah spisu o více než 150.000 stranách nebo nutnost zajistit tlumočníka a překladatele.

Íránci s českým občanstvím Zadehovi a jeho 14 společníkům hrozí až 13 let vězení. Podle obžaloby šidili stát při dovozu pohonných hmot do Česka, celková škoda činí 2,5 miliardy korun. Zadeh vinu popírá. Tvrdí, že kauza má jen vytvořit u veřejnosti iluzi boje proti daňovým únikům, přičemž skuteční pachatelé spravedlnosti unikají. Proces se vleče, aktéři mají dlouhé, i několikadenní proslovy, uplatňují řadu procesních námitek.

Zadeh v minulosti podal několik ústavních stížností, zatím bez úspěchu. V jednom z usnesení soudci konstatovali, že z pohledu obžalovaného má případ určitý šikanózní rozměr. I tehdy ale ÚS stížnost odmítl. Konkrétně šlo o to, že policie loni zadržela Zadeha bezprostředně poté, co se díky rekordní kauci 150 milionů korun dostal z vazby. Souhlas se zadržením dal státní zástupce, zdůvodnil to žádostí o vydání Zadeha do Íránu v jiné kauze. V policejní cele Zadeh strávil další tři dny, poté se dostal na svobodu.