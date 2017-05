Ústavní soud ochránil dítě před vlivem sekty. Otec se ale bojí únosu

V roce 2014 se tehdy pětiletého syna českého rabína Jaira Jerochima pokusilo unést pět mužů najatých ultraortodoxní židovskou sektou z Francie, ke které patří chlapcova matka. V té době dítě naštěstí žilo se svým otcem v pražské Maiselově ulici, kde kvůli hrozbě teroristických útoků ustavičně stojí policejní hlídky. Díky nim se útok podařilo odvrátit. Před zhoubným vlivem sekty se rabín pokouší své dítě ochránit už dva roky.

Včera Ústavní soud otevřel chlapci cestu ke klidnému životu s otcem. Když rabín před lety požádal o pomoc české úřady, soudy rozhody, že musí syna vydat do Francie a svůj spor s matkou dítěte, která vlivu sekty podlehla, řešit tam. Podle Jerochima by to ale znamenalo, že bude chlapec vystaven riziku týrání. Na to včera poukázal i Ústavní soud.

Podle předsedy senátu Jiřího Zemánka soudy nižší instance pochybily, když ignorovaly skutečnost, že dítěti u matky hrozí újma. „Lékařské zprávy vyslovují jednoznačné závěry o riziku těžké traumatizace dítěte a ohrožení jeho duševního vývoje," uvádí Zemánek v nálezu ústavního soudu.

Advokátku otce Ivanu Spoustovou teď čeká příprava na další kolo soudních jednání. „Jsme zase na začátku. Pokud matka svůj návrh nestáhne, všechna jednání budou zahájena znovu. Soud musí přezkoumat, co dítěti ve Francii hrozí a zároveň zohlednit, že je chlapec už dva roky v bezproblémové péči otce. Od toho se pak bude odvíjet nové soudní rozhodnutí," říká Spoustová.

Jair Jerochim je nadšený. „Byla to pro mě těžká zkouška. Chování lidí u obvodního soudu bylo tak kruté, že jsem ztrácel naději. Nenechali mě mluvit, nebrali v úvahu moje důkazy. Už jsem přestával věřit v to, že se domůžeme spravedlnosti," vzpomíná. I on si ale uvědomuje, že rozhodnutím Ústavního soudu hrozba nezaniká. O syna pořád ještě může přijít.

Když matka přijela na asistované setkání s chlapcem, chodili pár kroků za ní dva muži. Jednoho z nich rabín natočil. Jerochimův bratr, který žije v Belgii, fotografii „osobního strážce" zveřejnil na Facebooku a pokoušel se zjistit, o koho jde. Dvacet minut volal rabínovu bratrovi člen sekty, vyhrožoval pomstou a žádal ho, aby fotografii okamžitě stáhl. Uvedl, že video zaznamenalo muže, který je členem pražské židovské mafie. Člen sekty údajně řekl, že muž patří ke skupině lidí, kterým patří noční podniky, kasina a kterých se bojí i policie. Redakce Deníku má video k dispozici, na žádost Jerochima je však zatím nezveřejní.

„Nechci zbytečně provokovat. Důležité nyní je, že syna nemusím vydat do Francie. Navíc teď ještě více hrozí, že se vyslanci sekty moje dítě znovu pokusí násilím odvléct. Vzkázali mi to. Prý se zatím o únos znovu nepokusili jenom proto, že by pro ně bylo jednodušší, kdyby mého syna získali legální cestou," uzavírá rabín, který s pomocí svého otce, matky, babičky a svých sourozenců poslední dva roky zajišťuje různá bezpečnostní opatření, aby chlapce ochránil. Přestože je to pro všechny zúčastněné velmi vyčerpávající, Jerochim kvůli zkušenostem s agresivitou členů sekty nepolevuje. Z jeho vyprávění by se dalo usuzovat, že podléhá stihomamu. Podle bývalého elitního detektiva je však rabínův přístup naopak racionální.

„Unést dítě je bohužel poměrně jednoduché. Je bezbranné, lehké, snadno mu zavřete pusu, aby nekřičelo. Je to jako ukrást věc. Je vlastně celkem jedno, jestli unášíte dítě nebo kradete motorku. Nebude se bránit stejně účinně dvoumetrový chlap. Pokud není 24 hodin denně profesionálně střeženo, tak si únosce vždycky nějakou příležitost pro uskutečnění svých záměrů najde," říká bývalý elitní detektiv a bezpečnostní expert Hynek Vlas. A co podle něj může Jair Jerochim dělat, aby syna před odvlečením uchránil?

„Střežit ho dnem i nocí, dokud mu nebude osmnáct," odpovídá lakonicky Vlas.