Ústavní soud provedl v kontrolním hlášení DPH dva zásahy, jako celek obstálo

Brno - Ústavní soud (ÚS) provedl dva zásahy v právní úpravě kontrolního hlášení daně z přidané hodnoty (DPH), většinu ale nechal beze změn. S platností od zveřejnění nálezu ve sbírce zrušil soud ustanovení, podle kterého se výzva odeslaná na elektronickou adresu považuje za doručenou okamžikem odeslání správcem daně.

Do konce příštího roku by měli zákonodárci změnit ustanovení, jež nechává rozsah údajů žádaných v kontrolním hlášení DPH na úvaze finanční správy. Údaje by měl stanovit přímo právní předpis, nikoliv jen formulář finanční správy.

Zásah ústavních soudců v tomto bodě vstoupí v platnost až 31. prosince 2017. "Zákonodárce tak dostává prostor na to, aby tuto chybu napravil," uvedl soudce zpravodaj Tomáš Lichovník.

Kontrolní hlášení musejí plátci daně posílat od začátku letošního roku, za nedodržení povinnosti hrozí sankce. Skupina senátorů, za které jednal Ivo Valenta, navrhla zrušit celou právní úpravu, a to například kvůli ochraně před shromažďováním a zneužíváním údajů. Jako celek ale v očích ústavních soudců kontrolní hlášení obstálo, může prý mít praktický efekt při výběru daní.

Advokát senátorů Zdeněk Koudelka dnešní nález označil za úspěch. Připomněl, že další dvě skupiny senátorských výtek už vláda zohlednila změnou zákona. Jde o příliš krátké lhůty a přísné pokuty. V tomto rozsahu proto ústavní soudci řízení zastavili.