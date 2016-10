Úsvit chystá volební sněm, Lidinský bude obhajovat post předsedy

Praha – Strana Úsvit-Národní koalice chystá i v souvislosti s neúspěchem v krajských volbách volební konferenci. Předseda Miroslav Lidinský bude funkci v čele Úsvitu obhajovat. Řekl to redakci a České televizi po dnešní diskusi členů stranického předsednictva.

Miroslav LidinskýFoto: čtk

„Budu obhajovat funkci předsedy. Pokud k tomu dostanu mandát, pokud mi členská základna vysloví důvěru, je potřeba bojovat dál," uvedl Lidinský.

Konference by se mohla uskutečnit v listopadu, původně se však uvažovalo i o dřívějším termínu. „Vyslyšeli jsme výzvu z nižších úrovní, abychom mohli dokonale analyzovat to, co je právě za námi," řekl Lidinský. Do tří týdnů se podle něho sejde širší stranické vedení, na němž budou členové „precizně analyzovat všechny faktory, které se podepsaly na volebním výsledku".

Úsvit, jenž je ve Sněmovně v opozici a vystupuje zejména s protiimigračními tématy, nemá po krajských volbách jediného zastupitele. Jeho kandidáti neuspěli ani v prvním kole senátních voleb.