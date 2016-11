Útočník na centrum Kašpárek. 22 let, student, fotbalový chuligán

Pardubice - Stopy „krvavého" útoku na pardubickou miniškolku vedou mezi sympatizanty nacionalistické organizace a chuligány pražské Sparty.

Je mu 22 let, sportuje, studuje a ve volném čase si najde i místo na to, aby polil školku barvou imitující krev a na výlohu vylepil parte. Seznamte se, to je útočník, který se letos v dubnu rozhodl poničit stěny Rodinného centra Kašpárek na pardubickém sídlišti Dukla.

Dvaadvacetiletý M. D. se svůj čin vydal spáchat k centru kolem půlnoci z 6. na 7. dubna letošního roku. Jeho motiv? Averze vůči lidem, kteří krom péče o malé děti mimo jiné i deklarovali dobrou vůli při materiální pomoci v době uprchlické krize.

CHULIGÁN OD SPARTY, STUDENT UNIVERZITY

Kriminalisté se v šetření činu dostali na mrtvý bod v červnu. Po čase ale přišel zlom. Pachatele se podařilo vypátrat mezi mladými chuligány fotbalové Sparty.



Jde o studenta třetího ročníku vysoké školy humanitního zaměření. Mezi jeho zájmy patří sport ale také nacionalistické uskupení Pro-Vlast, které má řadu přívrženců právě mezi zakuklenými fotbalovými rváči se světlicemi.

INSPIRACE Z ÚTOKŮ PROTI CENTRU KLINIKA?

Právě tak se na sociální síti prezentuje i pachatel útoku proti centru Kašpárek a jeho přátelé. Zakuklení fotbaloví výtržníci. Není vyloučeno, že k útoku na pardubické centrum posloužily v té době stále aktuální výpady proti pražskému Centru Klinika. Právě útoky proti pražskému centru se uskupení Pro-Vlast na svých stránkách i pochlubilo.



Policii se mladý muž ke svému jednání přiznal. Obviněn je z trestného činu poškození cizí věci za poničenou fasádu a nebezpečného vyhrožování za vylepené parte pro šéfku centra. Za oba skutky mu hrozí až jeden rok odnětí svobody.

Rodinné centrum Kašpárek po útoku od barvy pomáhali vyčistit dobrovolníci.

TREST? IDEÁLNÍ BY BYLY PROSPĚŠNÉ PRÁCE

„Umytí výloh šlo bez problémů, nejvíce to odnesla samotná fasáda. I tu se nám ale nakonec podařilo vyčistit. Objekt není náš, úklid proběhl jako brigáda, takže jsme škodu nevyčíslovali a nějakou jinou újmu nárokovat nehodlám," sdělila šéfka centra Kašpárek Olga Pavlů.



„Od té doby je klid. Každopádně velmi děkujeme policii za vyřešení případu. Co se potrestání pachatele týká, žádnou zášť necítíme. Dle mého názoru by byla nejlepší nějaká forma veřejně prospěšných prací nebo pomoci v neziskovém sektoru," domnívá se Olga Pavlů.