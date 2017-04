Útoky na městské úředníky: Paní, která plive, pán, který vyhrožuje smrtí

Paní, která v rozčílení plive po lidech, nadávky nejhrubšího zrna či dokonce útok pěstmi, výhrůžky smrtí za to, že jisté dámě odmítli kopírovat její soukromé dokumenty. Vítejte v kancelářích a dalších prostorech k jednání s veřejností na místních radnicích a magistrátech.

Výše psané se naštěstí neděje pravidelně, úředníci ale čas od času skutečně „zažívají" své.

„S výroky pronášenými osobně nebo urážkami a výhrůžkami zaslanými například e-mailem se úředníci státní správy setkávají stále častěji," komentuje mluvčí havířovského magistrátu Jana Dybová.

Jak doplňuje její karvinská kolegyně Šárka Swiderová, většinou jde o jednorázové návaly zloby a vzteku. Úředníci ale mají i své pravidelné zuřivce.

„Na sociálním odboru znají paní, která po úřednících plive. Naštěstí je tam skleněná přepážka. Měli jsme i výhrůžky nožem či fyzickou likvidací. K fyzickému napadení dochází výjimečně, ale také už jsme se s ním setkali," říká mluvčí magistrátu v Karviné.

Také v Bohumíně si čas od času užívají své a některé klienty dokázali uklidnit až přivolaní strážníci.

„Například klienti vyhrožovali úředníkovi fyzickou likvidací člena rodiny nebo jednoho z úředníků napadli pěstmi," uvádí mluvčí bohumínské radnice Lucie Kolková.

Jak se shodují jednotlivé úřady a magistráty Karvinska, nejvíce to odnášejí úředníci na odděleních poplatků a pohledávek, sociálních odborech, právních odborech, úředníci, kteří řeší přestupky a ukládají za ně sankce, své si ale užívají i sekretářky vedení radnic, lidé na tzv. Czech POINT či na recepcích úřadů.

ZA ZÁKONY ALE ÚŘEDNÍCI NEMOHOU

Úředníci přitom mnohdy čelí útokům i za věci, za které oni sami nijak nemohou a nemohou je ani při nejlepší vůli ovlivnit. Nejsou to totiž úředníci měst, kdo vymýšlí a zavádí do praxe zákony. Jsou to ale úředníci měst, kdo pak podle daných zákonů musí postupovat.

Jak z toho ven? Města sice mohou agresivním lidem udělovat například pořádkové pokuty. Nevhodné chování ale často předvádějí lidé, u kterých je ukládání pokut zbytečné.

Úředníci těch nejvíce exponovaných pracovišť jsou často napojeni na signalizační zařízení městských policií, úřady se snaží jejich pracoviště vybavovat například alespoň skleněnými přepážkami a dalšími ochrannými prvky.

Zaměstnanci úřadů pak také procházejí příslušnými školeními, jak se v rizikových situacích chovat a jak s danými klienty jednat, některé úřady dokonce své zaměstnance začali vyslat i na kurzy sebeobrany.