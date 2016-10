Útoky vůči učitelům by měly znamenat vyloučení žáka ze školy

Praha - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) chce lépe chránit učitele. Měly by k tomu přispět jasná definice jejich postavení a povinnost vyloučit žáka ze školy za opakované hrubé fyzické či slovní útoky nejen vůči pedagogickým pracovníkům. Proto připravuje návrh na změnu legislativy.

Šikana ve škole. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Michal Bílek

Diskuze o postavení a ochraně učitelů se v poslední době objevovaly opakovaně. Naposledy v souvislosti s kauzou šikanované učitelky Střední průmyslové školy Na Třebešíně v Praze. Objevovaly se návrhy, že by učitelé mohli mít postavení veřejného činitele nebo úřední osoby, ale ty opakovaně odmítla ministerstva spravedlnosti a vnitra.

MŠMT se chce vydat cestou vymezení práv a povinností učitelů, která zatím ve školském zákoně chybí

Učitelé by měli mít mimo jiné právo na ochranu před fyzickým násilím a psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků a studentů i jejich rodičů a dalších lidí, s nimiž přicházejí do kontaktu.

Ředitel školy by také měl povinnost vyloučit žáka nebo studenta, který opakovaně slovně nebo fyzicky útočí na učitele, jiné zaměstnance nebo spolužáky ze školy.

Vyloučení žáků by však v případech základních škol možné nebylo

Vyloučení by se nemohlo týkat žáků, kteří plní povinnou školní docházku (tedy na 1. a 2. stupni ZŠ), ani žáků a studentů umístěných v zařízení ochranné nebo ústavní výchovy nebo v zařízení pro preventivně výchovnou péči. U druhé skupiny by o tom musel rozhodovat soud.

Nově by také ředitelé mohli mít povinnost veškerá závažná provinění hlásit orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a státnímu zastupitelství. Mohlo by se to využívat u dětí na základní škole, kde není možné vyloučení.