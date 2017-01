Útulky zaznamenaly rekordní počet krmení, ale i nechtěných vánočních dárků

Útulky se po Vánocích hemží nechtěnými dárky. Řada štěňat našla nový domov v trojském útulku. Na druhou stranu lidé přinesli útulkům rekordní počet dárku v podobě granulí, nebo konzerv.

Lidé o vánočních svátcích pomohli pražskému útulku rekordním množstvím krmení a darů. Opuštěným zvířatům přinesli 9,3 tuny konzerv, granulí či piškotů, krmení tak vystačí do léta. Někteří návštěvníci přispěli i finančními dary, sdělil ředitel trojského a měcholupského útulku Václav Steinbauer. V kotcích útulku začaly zároveň přibývat nechtěné vánoční dárky v podobě štěňat. Pro většinu zvířat se ale podle ředitele daří brzo najít domov.



"Množství darů je letošní rok skutečně rekordní, celé svátky lidé nosili krmení a další věci, je to pro nás úžasná pomoc," uvedl ředitel. Vloni se ve stejném období sešlo v útulku asi osm tun krmiva. Zvířecí svěřenci přitom měsíčně spotřebují kolem tuny granulí a konzerv.

Ošetřovatelé od Vánoc zachránili sedm štěňat, která se našla třeba u popelnice. "Štěňata nejsou nijak zanedbaná, naopak jsou navoněná, jako by je někdo na ulici vyhodil přímo od vánočního stromku," uvedl ředitel. Naštěstí prý se ale taková zvířata v útulku moc dlouho nezdrží a brzy si pro ně přijde nový majitel.



Útulek v Troji a Měcholupech se stará o až 90 druhů zvířat, především ale pečuje o zatoulané a nechtěné psy a kočky. V sezoně jde denně o zhruba 150 psů a 250 koček. Výjimkou nejsou ani hospodářská zvířata jako ovce a koně, ale i jedovatí pavouci, krajty či anakondy. Jednou našel přechodný domov v útulku i aligátor.



