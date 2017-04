Uzavření vstupu z Hradu snížilo památkářům výnosy ze zahrad

Národnímu památkovému ústavu (NPÚ) meziročně o čtvrtinu klesla návštěvnost Palácových zahrad pod Pražským hradem kvůli uzavření jednoho ze vstupů. Vstup od Hradu byl uzavřen v srpnu v souvislosti s tehdy zavedenými bezpečnostními opatřeními v sídle prezidenta. Pokles výnosu byl meziročně půl milionu korun, řekl Dušan Michelfeit, ředitel Územní památkové správy NPÚ v Praze. V současné době se podle něj připravuje otevření druhého vstupu do zahrad přímo z Valdštejnského náměstí.

Prohlídka zahrad Pražského hradu.Foto: DENÍK/ Klára Cvrčková

Do zahrad bylo možné vstoupit z Jižních zahrad Pražského hradu přes zahradu Na Valech, což dnes už nelze, nebo z Valdštejnské ulice. Komplex teras pod Pražským hradem je jediným památkovým objektem NPÚ v hlavním městě.

Návštěvnost státních památek roste

NPÚ je jedinou příspěvkovou organizací ministerstva kultury, která má výrazné vlastní zisky. Návštěvnost státních památek roste několik let po sobě a s ní se zvyšují i výnosy, které loni činily téměř 500 milionů korun.

Oproti roku 2015 ale loni výnosy z Palácových zahrad klesly o 531 tisíc korun. „Zmírnilo je zvýšení základního vstupného o deset korun. Ekonomický výsledek byl zlepšován krátkodobými pronájmy, jako jsou svatby, filmování, pronájmy pro společenské akce, a pořádáním akcí s prodlouženou otevírací dobou a programem, doplnil ředitel.

Hledala se možná řešení

Vstup do zahrad je od Pražského hradu uzavřen od poloviny srpna 2016. „Jedná se o zásadní omezení návštěvnosti, uvedený vstup byl hojně využíván návštěvníky. Návštěvnost zahrad byla v exponovaných měsících tvořena až z 80 procent návštěvníky přicházejícími horním vstupem od Hradu," uvedl Michelfeit.

Národní památkový ústav se Správou Pražského hradu jedná od chvíle, kdy byl NPÚ informován o záměru uzavřít uvedený vchod. „Hledala se možná řešení z hlediska bezpečnosti Hradu a z hledisek provozních i stavebně technických. Zatím neúspěšně. Správa Hradu nám i letos potvrdila, že současné omezení bude pokračovat dál," řekl ředitel.

V zahradách probíhají udržbové práce

Soubor tvoří pět zahrad mezi Valdštejnskou ulicí a jižními terasami Pražského hradu - Ledebourská, Malá a Velká Palffyovská, Kolovratská a Malá Fürstenberská. Konstrukce zahrad jsou podle památkářů velmi namáhány výraznými výkyvy teplot danými rozložením na jižním svahu. Především omítky a koruny zdiva vyžadují soustavnou intenzivní údržbu a každá dvě desetiletí komplexní obnovu.

„V zahradách probíhají údržbové práce, investujeme do oprav a současně se připravuje projektová dokumentace potřebná k rozsáhlé rekonstrukci objektu, která je rozdělena do dvou fází," sdělil ČTK mluvčí NPÚ Jan Cieslar. Aktuálně se dokončuje projektová dokumentace pro první etapu zahrnující Ledeburskou zahradu a Malou Pálffyovskou zahradu, která by měla začít letos. NPÚ na opravy všech pěti zahrad, jež by měly trvat pět let, žádá ministerstvo kultury o 45 milionů korun.