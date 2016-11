V 16 hodin zavřou Harrachov pro kamiony

Harrachov - Pro nákladní vozidla nad 3,5 tuny s výjimkou autobusů bude od dnešních 16:00 uzavřen úsek silnice 10 od Tanvaldu k hraničnímu přechodu do Polska v Harrachově.

Kamiony na Harrachov neprojedouFoto: HZS LK

Uzavírka zřejmě potrvá až do pátku. "Důvodem je očekávané intenzivní sněžení," informoval ředitel společnosti Silnice LK Petr Šén. Firma má na starosti zimní údržbu krajských silnic na území Libereckého kraje.

"Uzavírka bude platná do odvolání a otevření úseku pro kamionovou dopravu bude závislé na aktuálním stavu vozovky," uvedl Šén. Na dodržování zákazu vjezdu na zhruba šestnáctikilometrový úsek bude podle Šéna dohlížet státní policie ve spolupráci se strážníky z Tanvaldu. Tato silnice se v posledních letech pro nákladní dopravu s výjimkou autobusů uzavírá při každém silnějším sněžení. K zablokování dopravy na tomto úseku stačí jeden uvízlý kamion v kopci. Řidiči kamionů jako objízdnou trasu mohou využít hraniční přechod v Hrádku nad Nisou na silnici I/35.

Podle předpovědi by v Jizerských horách a Krkonoších mohlo během čtvrtka napadnout až 30 centimetrů sněhu. "Ve vyšších polohách lze očekávat sněhové jazyky či závěje. Řidiči by měli být připraveni na náhlou změnu počasí a přizpůsobit tomu styl jízdy. Doporučujeme kvalitní zimní výbavu, při cestách do hor i sněhové řetězy," dodal Šén.

Liberecký kraj má za sebou nejchladnější noc letošní zimy. V osadě Jizerka v Jizerských horách teplota v noci dokonce klesla pod minus 15 stupňů Celsia. Silnice v kraji jsou zatím převážně suché a vymrzlé. Na Semilsku v polohách nad 600 metrů je na silnicích nižších tříd místy zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem, v Jizerských horách je na vozovkách ujetá vrstva sněhu. Podle předpovědi by mělo začít sněžit odpoledne nebo večer.