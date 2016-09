V autobuse o mrtvých nevěděli. Pak jsme se začali modlit, říká žena o tragédii

Šumperk, Zábřeh – Zájezdový autobus se sedmačtyřiceti šumperskými farníky mířil v sobotu 17. září domů z Olomouce. Zbývalo už jen posledních patnáct kilometrů, když mu na křižovatce v Zábřehu vjel pod kola osobní vůz.

Čtyři lidé zemřeli po srážce osobního auta se zájezdovým autobusem, která se stala v sobotu 17. září po devatenácté hodině na průtahu Zábřehem.Foto: Policie ČR

„Seděla jsem úplně vzadu v autobuse. Najednou se ozvala rána a několik lidí spadlo do uličky. Také jsem se ocitla na zemi. Slyšela jsem, že si někdo stěžoval, že se uhodil do kolena. Dohromady se však nikomu nic nastalo, jen jeden cestující měl rozražený ret," vzpomíná na nehodu, při které v sobotu po sedmé hodině večer zemřeli čtyři lidé, jedna z cestujících.

Zájezdový autobus se šumperskými farníky mířil v té době z pouti v Olomouci.

Když jel po průtahu Zábřehem, vjel mu přímo pod kola plně obsazený osobní vůz, který přijížděl do křižovatky z vedlejší ulice vedoucí z centra města.

„Zpočátku jsme nevěděli, že náš autobus do auta narazil. Na místě jsme totiž viděli světla sanitky. Mysleli jsme si, že jsme se připletli k nehodě, která se už stala," vypráví dále šumperská seniorka.

Když se ti, co popadali na zem, posbírali, zůstali na svých místech.

„Asi tři lidé, kteří seděli vpředu, vystoupili. Mezi nimi byla i lékařka, která chtěla záchranářům nabídnout svou pomoc. Brzy se ale vrátila a řekla nám, že při nehodě zemřeli čtyři lidé. Začali jsme se modlit růženec," popsala své zážitky žena.

Uvedla, že to, co se stalo, se dozvídali postupně od těch, co seděli vepředu, a od policisty, který přišel udělat seznam cestujících.

„Žádný chaos v autobuse nebyl. I přesto nám policista nabídl pomoc psychologa. Poradil nám také, že pokud se u někoho objeví i později jakékoliv zranění, ať voláme linku 112," popisuje další události cestující.

Místo tragické srážky v Zábřehu. Auto vyjíždělo z vedlejší silnice (na snímku vlevo), nedal přednost autobusu na hlavní od Mohelnice. Foto: DENÍK/Michal Krestýn

Patý pasažér stále v kritickém stavu

Zhruba hodinu po havárii přijel pro šumperské farníky náhradní autobus.

„Hasiči při vystupování udělali koridor od dveří až k druhému autobusu, abychom tu hrůzu neviděli. Bylo to od nich velmi ohleduplné. Moc jsme to všichni ocenili," doplnila seniorka.

Nehoda v Zábřehu je nejtragičtější událostí v regionu za posledních minimálně deset let. V troskách felicie zahynuli čtyři Ukrajinci.

Řidič osobního auta a jeho tři spolucestující – čtyřiadvacetiletá žena a dva muži ve věku sedmačtyřicet a dvacet let, zemřeli na místě.

Pátého pasažéra, dvaapadesátiletého muže, vyprostili ze zdemolovaného vozu hasiči.

Rychlá záchranná služba ho transportovala do fakultní nemocnice v Olomouci, kde jej lékaři operovali.

„Muž utrpěl těžká poranění hlavy, hrudníku, břicha a vnitřních orgánů. Jeho stav je stále kritický," řekl v pondělí odpoledne mluvčí olomoucké nemocnice Egon Havrlant.